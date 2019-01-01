За що і в кого вимагав хабар затриманий у Луцьку працівник департаменту внутрішньої безпеки поліції
Сьогодні, 10:00
Затриманий увечері 21 листопада на хабарі у Луцьку працівник департаменту внутрішньої безпеки поліції є оперуповноваженим відділу моніторингу і зонального контролю обласного управління цього департаменту.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Львові.
Відомо, що оперуповноважений вимагав гроші від громадянина, який працює у сфері інформаційних технологій, нібито за те, що не повідомлятиме орган досудового розслідування про його протиправну діяльність.
Насправді ж, повідомляють у ДБР, громадянин не вчиняв злочинів.
Працівника обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали на вулиці Винниченка під час отримання 3 тисяч доларів неправомірної вигоди.
Фото ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Львові.
Відомо, що оперуповноважений вимагав гроші від громадянина, який працює у сфері інформаційних технологій, нібито за те, що не повідомлятиме орган досудового розслідування про його протиправну діяльність.
Насправді ж, повідомляють у ДБР, громадянин не вчиняв злочинів.
Працівника обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали на вулиці Винниченка під час отримання 3 тисяч доларів неправомірної вигоди.
Фото ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Горохові відкрили футбольне поле зі штучним покриттям. ФОТО
Сьогодні, 10:29
Майже 90% лучан уклали декларації із лікарями
Сьогодні, 10:15
За що і в кого вимагав хабар затриманий у Луцьку працівник департаменту внутрішньої безпеки поліції
Сьогодні, 10:00
У Луцьку на чималому хабарі «взяли» працівника департаменту внутрішньої безпеки поліції
Сьогодні, 09:42