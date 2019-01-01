За що і в кого вимагав хабар затриманий у Луцьку працівник департаменту внутрішньої безпеки поліції

Затриманийполіції є оперуповноваженим відділу моніторингу і зонального контролю обласного управління цього департаменту.Про цеповідомили у пресслужбі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Львові.Відомо, що оперуповноважений вимагав гроші від громадянина, який працює у сфері інформаційних технологій, нібито за те, що не повідомлятиме орган досудового розслідування про його протиправну діяльність.Насправді ж, повідомляють у ДБР, громадянин не вчиняв злочинів.Працівника обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали на вулиці Винниченка під час отримання 3 тисяч доларів неправомірної вигоди.