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За що і в кого вимагав хабар затриманий у Луцьку працівник департаменту внутрішньої безпеки поліції

За що і в кого вимагав хабар затриманий у Луцьку працівник департаменту внутрішньої безпеки поліції
Затриманий увечері 21 листопада на хабарі у Луцьку працівник департаменту внутрішньої безпеки поліції є оперуповноваженим відділу моніторингу і зонального контролю обласного управління цього департаменту.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Львові.

Відомо, що оперуповноважений вимагав гроші від громадянина, який працює у сфері інформаційних технологій, нібито за те, що не повідомлятиме орган досудового розслідування про його протиправну діяльність.

Насправді ж, повідомляють у ДБР, громадянин не вчиняв злочинів.
Працівника обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали на вулиці Винниченка під час отримання 3 тисяч доларів неправомірної вигоди.

Фото ілюстративне.

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Теги: затримання, хабар, Луцьк, поліція, ДБР
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