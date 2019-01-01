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У Луцьку зіткнулися дві автівки: шукають очевидців аварії

У Луцьку зіткнулися дві автівки: шукають очевидців аварії
У Луцьку на вулиці Шопена зіткнулися два автомобілі: ВАЗ і Mercedes на іноземній реєстрації.

Аварія сталася 22 листопада.

За кермом однієї з автівок був батько буктюберки Анни Єкименко-Поліщук. Вона просить усіх, хто бачив аварію чи мав реєстратор, написати чи подзвонити за номером: 0954807588.

На місці події працювали дві карети "швидкої" і поліція.

Деталі - згодом.

У Луцьку зіткнулися дві автівки: шукають очевидців аварії
У Луцьку зіткнулися дві автівки: шукають очевидців аварії
У Луцьку зіткнулися дві автівки: шукають очевидців аварії

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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