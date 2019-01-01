У Луцьку зіткнулися дві автівки: шукають очевидців аварії





Аварія сталася 22 листопада.



За кермом однієї з автівок був батько буктюберки Анни Єкименко-Поліщук. Вона просить усіх, хто бачив аварію чи мав реєстратор, написати чи подзвонити за номером: 0954807588.



На місці події працювали дві карети "швидкої" і поліція.



Деталі - згодом.





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