У Луцьку зіткнулися дві автівки: шукають очевидців аварії
Сьогодні, 14:52
У Луцьку на вулиці Шопена зіткнулися два автомобілі: ВАЗ і Mercedes на іноземній реєстрації.
Аварія сталася 22 листопада.
За кермом однієї з автівок був батько буктюберки Анни Єкименко-Поліщук. Вона просить усіх, хто бачив аварію чи мав реєстратор, написати чи подзвонити за номером: 0954807588.
На місці події працювали дві карети "швидкої" і поліція.
Деталі - згодом.
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Аварія сталася 22 листопада.
За кермом однієї з автівок був батько буктюберки Анни Єкименко-Поліщук. Вона просить усіх, хто бачив аварію чи мав реєстратор, написати чи подзвонити за номером: 0954807588.
На місці події працювали дві карети "швидкої" і поліція.
Деталі - згодом.
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