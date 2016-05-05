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В Україні хочуть дозволити змінювати ім`я по батькові

В Україні хочуть дозволити змінювати ім`я по батькові
Народні депутати від "Слуги народу" зареєстрували законопроєкт №2450, яким пропонують дозволити громадянам змінювати ім’я по батькові.

Про це повыдомляэ "Українська правда", посилаючись на сайт Верховної Ради.

Згідно з пояснювальною запискою, сьогодні законодавство відносно вільно дозволяє фізичній особі змінювати ім’я або прізвище, але в ньому не передбачено права зміни по батькові.

Це, на думку законотворців, порушує Конституцію. Тому нардепи пропонують внести зміни до Цивільного та Сімейного кодексів і передбачити право особи на власний розсуд змінювати своє по батькові так само, як і своє прізвище та ім’я.

Законопроєктом пропонується затвердити, що особа, яка досягла 16 років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім'я та (або) по батькові.

А особа, яка досягла 14 років, має право змінити своє прізвище, ім'я та по батькові за згодою батьків (або одного з батьків, якщо інший помер, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини тощо).

У разі якщо над фізичною особою, яка досягла 14 років, встановлено піклування, зміна прізвища, імені або по батькові такої особи здійснюється за згодою піклувальника.

У разі заперечення одним із батьків щодо зміни по батькові дитини спір між ними щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.

Зазначається, що прийняття цього проєкту закону дозволить виконати рішення Європейського суду з прав людини у справі "Гарнага проти України" та усунути відповідні недоліки чинного законодавства.

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Теги: Україна, Верховна Рада
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