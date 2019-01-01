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В уряді анонсували запуск електронного паспорта

В уряді анонсували запуск електронного паспорта
Міністр цифрової політики Михайло Федоров розповів, що вже на початку наступного року в Україні запустять електронний паспорт громадянина, яким можна буде користуватися за допомогою смартфону.

Про це він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

Федоров розповів, що уряд найближчим часом планує відцифрувати всі документи, починаючи від водійських прав та техпаспорта до паспорта громадянина.

"Ми хочемо змінити мислення наших людей, ми хочемо зробити так, щоб через рік всі не думали про пластик, а могли спокійно пересуватися країною, маючи просто смартфон", – пояснив він.

За його словами, запуск електронного паспорта планується на початку 2020 року.

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Теги: паспорт
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