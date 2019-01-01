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До 12 градусів морозу: синоптик озвучила прогноз на неділю, 24 листопада

До 12 градусів морозу: синоптик озвучила прогноз на неділю, 24 листопада
Завтра, 24 листопада, в Україні очікується холодна погода, вночі можливе зниження температури до -12.

Про це на сторінці в Facebook повідомила синоптик Наталя Діденко.

Так, за даними синоптика, завтра в Україні збережуться нічні заморозки від -4 до -12 градусів морозу. Вдень також буде прохолодно, середня температура коливатиметься від -3 до +4, лише у західних областях та Криму буде від +6 до +9 градусів.

Через антициклон, який збережеться над Україною, опади малоймовірні. Однак у західних, південних та південно-східних областях варто чекати сильного вітру.

У Києві завтра прогнозується також прохолодна погода. Вдень термометри триматимуться в межах нуля, а вночі опустяться до -4-7 градусів. Буде вітряно, але без опадів.

Потепління ймовірне з 28 листопада.

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Теги: мороз, прогноз, Наталка Діденко, погода, синоптик
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