До 12 градусів морозу: синоптик озвучила прогноз на неділю, 24 листопада
Сьогодні, 20:14
Завтра, 24 листопада, в Україні очікується холодна погода, вночі можливе зниження температури до -12.
Про це на сторінці в Facebook повідомила синоптик Наталя Діденко.
Так, за даними синоптика, завтра в Україні збережуться нічні заморозки від -4 до -12 градусів морозу. Вдень також буде прохолодно, середня температура коливатиметься від -3 до +4, лише у західних областях та Криму буде від +6 до +9 градусів.
Через антициклон, який збережеться над Україною, опади малоймовірні. Однак у західних, південних та південно-східних областях варто чекати сильного вітру.
У Києві завтра прогнозується також прохолодна погода. Вдень термометри триматимуться в межах нуля, а вночі опустяться до -4-7 градусів. Буде вітряно, але без опадів.
Потепління ймовірне з 28 листопада.
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Про це на сторінці в Facebook повідомила синоптик Наталя Діденко.
Так, за даними синоптика, завтра в Україні збережуться нічні заморозки від -4 до -12 градусів морозу. Вдень також буде прохолодно, середня температура коливатиметься від -3 до +4, лише у західних областях та Криму буде від +6 до +9 градусів.
Через антициклон, який збережеться над Україною, опади малоймовірні. Однак у західних, південних та південно-східних областях варто чекати сильного вітру.
У Києві завтра прогнозується також прохолодна погода. Вдень термометри триматимуться в межах нуля, а вночі опустяться до -4-7 градусів. Буде вітряно, але без опадів.
Потепління ймовірне з 28 листопада.
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