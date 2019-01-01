Нові тролейбуси для Луцька можуть не купити цьогоріч
Сьогодні, 10:24
Для Луцька можуть не встигнути купити нові тролейбуси до кінця року.
Про це йшлося у понеділок, 25 листопада, під час засідання «бюджетної» комісії Луцькради.
Нагадаємо, проект «Оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька» є частиною спільного проекту уряду України та Європейського інвестиційного банку «Міський громадський транспорт України».
Загальна вартість проекту для міста Луцька становить приблизно 5,8 млн євро, з яких кредитні кошти Європейського інвестиційного банку становлять понад 4,9 мільйони євро.
Проект складається з двох частин: придбання 30 тролейбусів та інфраструктурного компоненту, що передбачає будівництво тролейбусної контактної мережі на вулицях Окружній та Станіславського в Луцьку, деякі інші покращення тролейбусних ліній.
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Директор департаменту економічної політики Борис Смаль повідомив, що Луцьк готовий до отримання авансового платежу від Європейського інвестиційного банку, адже виконав необхідні процедури. Утім, за умовами фінансової установи такі ж кроки мають зробити й інші міста, зокрема, Харків та Дніпро.
«Нам варто чекати ще один тиждень. Якщо до цих пір не проплатять, то навряд цьогоріч кошти прийдуть. На жаль, ми залежимо від інших міст», - констатував він.
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Про це йшлося у понеділок, 25 листопада, під час засідання «бюджетної» комісії Луцькради.
Нагадаємо, проект «Оновлення інфраструктури електротранспорту міста Луцька» є частиною спільного проекту уряду України та Європейського інвестиційного банку «Міський громадський транспорт України».
Загальна вартість проекту для міста Луцька становить приблизно 5,8 млн євро, з яких кредитні кошти Європейського інвестиційного банку становлять понад 4,9 мільйони євро.
Проект складається з двох частин: придбання 30 тролейбусів та інфраструктурного компоненту, що передбачає будівництво тролейбусної контактної мережі на вулицях Окружній та Станіславського в Луцьку, деякі інші покращення тролейбусних ліній.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У кого Луцьк може купити нові тролейбуси за майже 6 мільйонів євро
Директор департаменту економічної політики Борис Смаль повідомив, що Луцьк готовий до отримання авансового платежу від Європейського інвестиційного банку, адже виконав необхідні процедури. Утім, за умовами фінансової установи такі ж кроки мають зробити й інші міста, зокрема, Харків та Дніпро.
«Нам варто чекати ще один тиждень. Якщо до цих пір не проплатять, то навряд цьогоріч кошти прийдуть. На жаль, ми залежимо від інших міст», - констатував він.
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