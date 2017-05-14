Вона зґвалтована, – директор луцького «тролейбусного» підприємства про наявну техніку
Сьогодні, 11:40
Директор Луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц розповів про стан справ на ЛПЕ.
Про це йшлося у понеділок, 25 листопада, під час засідання «бюджетної» комісії Луцькради.
Директор ЛПЕ Володимир Пуц повідомив, що підприємство отримало 59 мільйонів, із них – 22 мільйони на оплату електроенергії, 2,5 мільйона – виплату пільгових пенсій. Більшість грошей спрямували на виплату заробітної плати та податків. До кінця року необхідно відшукати ще 12 мільйонів для потреб підприємства. Натомість ЛПЕ може заробити лише 2,8 мільйона гривень за місяць.
«Ви подивіться на техніку. Я не побоюсь цього слова, це – зґвалтована техніка. 29 тролейбусів за 6 років поставили під забор», - відзначив він. На сьогодні, стверджує Пуц, усі 44 тролейбуси виходять на маршрути і жодного не списали. До кінця року в рейси пустять ще 2 «рогаті». Утім, зауважив директор ЛПЕ, цьогоріч не ремонтували вкрай зношені контактні проводи.
Директор департаменту економічної політики Борис Смаль констатував, що основні причини збільшення дотацій для ЛПЕ – зростання заробітної плати та ціни на електроенергію. Окрім того, у місті надто багато пільгових категорій, зокрема, їх - понад 70 категорій, а витрати на перевезення пільговиків лягли на бюджет Луцька.
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Про це йшлося у понеділок, 25 листопада, під час засідання «бюджетної» комісії Луцькради.
Директор ЛПЕ Володимир Пуц повідомив, що підприємство отримало 59 мільйонів, із них – 22 мільйони на оплату електроенергії, 2,5 мільйона – виплату пільгових пенсій. Більшість грошей спрямували на виплату заробітної плати та податків. До кінця року необхідно відшукати ще 12 мільйонів для потреб підприємства. Натомість ЛПЕ може заробити лише 2,8 мільйона гривень за місяць.
«Ви подивіться на техніку. Я не побоюсь цього слова, це – зґвалтована техніка. 29 тролейбусів за 6 років поставили під забор», - відзначив він. На сьогодні, стверджує Пуц, усі 44 тролейбуси виходять на маршрути і жодного не списали. До кінця року в рейси пустять ще 2 «рогаті». Утім, зауважив директор ЛПЕ, цьогоріч не ремонтували вкрай зношені контактні проводи.
Директор департаменту економічної політики Борис Смаль констатував, що основні причини збільшення дотацій для ЛПЕ – зростання заробітної плати та ціни на електроенергію. Окрім того, у місті надто багато пільгових категорій, зокрема, їх - понад 70 категорій, а витрати на перевезення пільговиків лягли на бюджет Луцька.
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Коментарі 1
а нові лізингові автобуси, які гниють на площадці - у неприродний спосіб
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