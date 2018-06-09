Підприємцям Центрального ринку запропонували переїхати на вигідних умовах, кіоски незгодних демонтують





Про це й мережі Facebook повідомив радник мера Ігор Поліщук.



Нагадаємо,



25 листопада прийняли рішення управлінню розвитку підприємництва та реклами створити реєстр осіб, які підпишуть зобов'язання щодо добровільного переїзду на нове місце. Можливість підписати таке зобов'язання та внести себе в реєстр буде до 29.11.2019 року. Зобов'язання про добровільний переїзд передбачає демонтаж тимчасової споруди, що належить підприємцю до 15.12.2019 року.



Щодо тих підприємців, які не погодяться підписати зобов'язання про добровільний переїзд, каже Поліщук, після 29.11.2019 року, вирішуватимуть питання щодо демонтажу тимчасових споруд у визначеному законом порядку.



"Міська рада в цьому питанні зробила все можливе для якомога комфортного та безболісного переїзду на нове місце. Сподіваємось і на розуміння підприємців щодо необхідності наведення порядку на території ринку, створення на цьому місці адекватної парку та Старому місту ділянки зі скверами, благоустроєм, цікавими атракціями, збереженням можливості здійснення належним чином оформленої торгівлі продуктовою групою товарів та сувенірами, території яка слугуватиме доповненням до історичної частини міста та буде цікавою й корисною як лучанам так гостям нашого Луцька", - додав радник мера Луцька.



Він також відзначив, що більшість підприємців виступають проти переїзду, адже здебільшого вони здійснюють діяльність без реєстрації ФОП або без належного оформлення працівників, і, відповідно, без сплати податків та інших платежів.



"На цьому місці під прикриттям облспоживспілки це поки вдається, на будь-якому новому місці така діяльність буде неможливою", - констатував Поліщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завершилася друга зустріч з ініціативною групою підприємців з приводу перенесення Центрального (Старого) ринку.Про це й мережі Facebook повідомив радник мераНагадаємо, раніше підприємцям Центрального ринку запропонували облаштувати місця для торгівлі на території Нового ринку (ЛПЗ) із безкоштовним та пільговим періодом розміщення, додатковими транспортними рішеннями та іншими умовами, що відображені у меморандумі.25 листопада прийняли рішення управлінню розвитку підприємництва та реклами створити реєстр осіб, які підпишуть зобов'язання щодо добровільного переїзду на нове місце. Можливість підписати таке зобов'язання та внести себе в реєстр буде до 29.11.2019 року. Зобов'язання про добровільний переїзд передбачає демонтаж тимчасової споруди, що належить підприємцю до 15.12.2019 року.Щодо тих підприємців, які не погодяться підписати зобов'язання про добровільний переїзд, каже Поліщук, після 29.11.2019 року, вирішуватимуть питання щодо демонтажу тимчасових споруд у визначеному законом порядку."Міська рада в цьому питанні зробила все можливе для якомога комфортного та безболісного переїзду на нове місце. Сподіваємось і на розуміння підприємців щодо необхідності наведення порядку на території ринку, створення на цьому місці адекватної парку та Старому місту ділянки зі скверами, благоустроєм, цікавими атракціями, збереженням можливості здійснення належним чином оформленої торгівлі продуктовою групою товарів та сувенірами, території яка слугуватиме доповненням до історичної частини міста та буде цікавою й корисною як лучанам так гостям нашого Луцька", - додав радник мера Луцька.Він також відзначив, що більшість підприємців виступають проти переїзду, адже здебільшого вони здійснюють діяльність без реєстрації ФОП або без належного оформлення працівників, і, відповідно, без сплати податків та інших платежів."На цьому місці під прикриттям облспоживспілки це поки вдається, на будь-якому новому місці така діяльність буде неможливою", - констатував Поліщук.

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