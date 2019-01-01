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У Луцьку шукають донорів крові для онкохворої дитини

У Луцьку шукають донорів крові для онкохворої дитини
У Луцьку небайдужих людей просять здати кров на тромбомасу для онкохворого хлопчика.

Про це йдеться у групі "Краплина Життя" у facebook.

У дописі зазначається, що потрібні донори-чоловіки з 2- групою крові.

"Здача крові на тромбомасу, на завтра! Тільки чоловіки!!!
Просимо відгукнутись небайдужих з такою групою крові", - йдеться у повідомлені.

Контактний телефон: 095-203-53-00.







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Теги: донори, кров, хлопчик
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