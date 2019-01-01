У Луцьку шукають донорів крові для онкохворої дитини





Про це йдеться у групі "Краплина Життя" у facebook.



У дописі зазначається, що потрібні донори-чоловіки з 2- групою крові.



"Здача крові на тромбомасу, на завтра! Тільки чоловіки!!!

Просимо відгукнутись небайдужих з такою групою крові", - йдеться у повідомлені.



Контактний телефон: 095-203-53-00.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку небайдужих людей просять здати кров на тромбомасу для онкохворого хлопчика.Про це йдеться у групі "Краплина Життя" у facebook.У дописі зазначається, що потрібні донори-чоловіки з 2- групою крові."Здача крові на тромбомасу, на завтра! Тільки чоловіки!!!Просимо відгукнутись небайдужих з такою групою крові", - йдеться у повідомлені.Контактний телефон: 095-203-53-00.

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