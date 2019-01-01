У Луцьку шукають донорів крові для онкохворої дитини
Сьогодні, 14:10
У Луцьку небайдужих людей просять здати кров на тромбомасу для онкохворого хлопчика.
Про це йдеться у групі "Краплина Життя" у facebook.
У дописі зазначається, що потрібні донори-чоловіки з 2- групою крові.
"Здача крові на тромбомасу, на завтра! Тільки чоловіки!!!
Просимо відгукнутись небайдужих з такою групою крові", - йдеться у повідомлені.
Контактний телефон: 095-203-53-00.
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Про це йдеться у групі "Краплина Життя" у facebook.
У дописі зазначається, що потрібні донори-чоловіки з 2- групою крові.
"Здача крові на тромбомасу, на завтра! Тільки чоловіки!!!
Просимо відгукнутись небайдужих з такою групою крові", - йдеться у повідомлені.
Контактний телефон: 095-203-53-00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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