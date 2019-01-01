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У луцькому мікрорайоні – перебої з опаленням. ВІДЕО

У луцькому мікрорайоні – перебої з опаленням. ВІДЕО
Десяток будинків мікрорайону ЛПЗ у Луцьку від п’ятниці (22 листопада) мають перебої з опаленням.

Про це Суспільному розповіла головна інженерка ЖКП № 2 Ольга Дворська.

На диспетчерську лінію постійно надходять скарги на відсутність тепла від лучан. Мешканець будинку Дружби Народів, 9 Ігор Сидорук каже: три дні у них в квартирі перебої з опаленням.

“Ми лягали спати з дружиною, то було холодно, вона навіть два одіяла брала”, - розповів лучанин.

Лучанка Руслана Замелюк мешкає в сусідньому будинку. Каже, немає тепла частково або повністю і в інших багатоповерхівках мікрорайону ЛПЗ.

“Це по всьому мікрорайону таке. Стояками. Квартира стояками – один гріє, інший холодний, так якось”, - зауважила Руслана Замелюк.

Диспетчерка Світлана Ковальчук каже, дзвінки зі скаргами на опалення надходять цілодобово.

Світлана Ковальчук, диспетчерка зазначила, за день – більше 100 скарг, то, напевно, точно.

Головна інженерка ЖКП № 2 Ольга Дворська розповіла, що опалювальний сезон в будинках стартував нормально. Аварійна ситуація виникла в ніч з четверга на п’ятницю. Працівники ЖЕКу протягом цих днів намагалися усунути проблему.

"Виникла якась ситуація на мережах “Луцьктепла”, бо теплоносій з батарей був спущений. Тобто, весь наш район, який живиться від цієї котельні, в п’ятницю зранку опинився без опалення. Протягом суботи-неділі ми додаткові служби, кого тільки могли – виводили. Але в нас по трасі далі йде повітря. Розповітрити ми не можемо своїми силами", - пояснила ситуацію Ольга Дворська, головна інженерка ЖКП № 2.

Речник ДКП «Луцьктепло» Антон Безносиков каже, що така ситуація виникла через збільшення швидкості подачі теплоносія в мережу у зв’язку з похолоданням.

"Почало заходити повітря у верхні точки системи, тобто, верхні поверхи. Оскільки там збирається повітря, належним чином не циркулює теплоносій. Повітря розійшлося усією системою, також воно потрапило і в котел. По-трохи воно буде виходити. Відповідно. Ми проводимо свої заходи і закликаємо споживачів не соромитися в себе на 9 поверсі спускати повітря", - розповів Антон Безносиков.


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Теги: Луцьк, ЛПЗ, проблеми, опалювальний сезон
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