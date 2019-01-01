У луцькому мікрорайоні – перебої з опаленням. ВІДЕО





Про це Ольга Дворська.



На диспетчерську лінію постійно надходять скарги на відсутність тепла від лучан. Мешканець будинку Дружби Народів, 9 Ігор Сидорук каже: три дні у них в квартирі перебої з опаленням.



“Ми лягали спати з дружиною, то було холодно, вона навіть два одіяла брала”, - розповів лучанин.



Лучанка Руслана Замелюк мешкає в сусідньому будинку. Каже, немає тепла частково або повністю і в інших багатоповерхівках мікрорайону ЛПЗ.



“Це по всьому мікрорайону таке. Стояками. Квартира стояками – один гріє, інший холодний, так якось”, - зауважила Руслана Замелюк.



Диспетчерка Світлана Ковальчук каже, дзвінки зі скаргами на опалення надходять цілодобово.



Світлана Ковальчук, диспетчерка зазначила, за день – більше 100 скарг, то, напевно, точно.



Головна інженерка ЖКП № 2 Ольга Дворська розповіла, що опалювальний сезон в будинках стартував нормально. Аварійна ситуація виникла в ніч з четверга на п’ятницю. Працівники ЖЕКу протягом цих днів намагалися усунути проблему.



"Виникла якась ситуація на мережах “Луцьктепла”, бо теплоносій з батарей був спущений. Тобто, весь наш район, який живиться від цієї котельні, в п’ятницю зранку опинився без опалення. Протягом суботи-неділі ми додаткові служби, кого тільки могли – виводили. Але в нас по трасі далі йде повітря. Розповітрити ми не можемо своїми силами", - пояснила ситуацію Ольга Дворська, головна інженерка ЖКП № 2.



Речник ДКП «Луцьктепло» Антон Безносиков каже, що така ситуація виникла через збільшення швидкості подачі теплоносія в мережу у зв’язку з похолоданням.



"Почало заходити повітря у верхні точки системи, тобто, верхні поверхи. Оскільки там збирається повітря, належним чином не циркулює теплоносій. Повітря розійшлося усією системою, також воно потрапило і в котел. По-трохи воно буде виходити. Відповідно. Ми проводимо свої заходи і закликаємо споживачів не соромитися в себе на 9 поверсі спускати повітря", - розповів Антон Безносиков.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Десяток будинків мікрорайону ЛПЗ у Луцьку від п’ятниці (22 листопада) мають перебої з опаленням.Про це Суспільному розповіла головна інженерка ЖКП № 2На диспетчерську лінію постійно надходять скарги на відсутність тепла від лучан. Мешканець будинку Дружби Народів, 9каже: три дні у них в квартирі перебої з опаленням.“Ми лягали спати з дружиною, то було холодно, вона навіть два одіяла брала”, - розповів лучанин.Лучанкамешкає в сусідньому будинку. Каже, немає тепла частково або повністю і в інших багатоповерхівках мікрорайону ЛПЗ.“Це по всьому мікрорайону таке. Стояками. Квартира стояками – один гріє, інший холодний, так якось”, - зауважила Руслана Замелюк.Диспетчеркакаже, дзвінки зі скаргами на опалення надходять цілодобово.Світлана Ковальчук, диспетчерка зазначила, за день – більше 100 скарг, то, напевно, точно.Головна інженерка ЖКП № 2 Ольга Дворська розповіла, що опалювальний сезон в будинках стартував нормально. Аварійна ситуація виникла в ніч з четверга на п’ятницю. Працівники ЖЕКу протягом цих днів намагалися усунути проблему."Виникла якась ситуація на мережах “Луцьктепла”, бо теплоносій з батарей був спущений. Тобто, весь наш район, який живиться від цієї котельні, в п’ятницю зранку опинився без опалення. Протягом суботи-неділі ми додаткові служби, кого тільки могли – виводили. Але в нас по трасі далі йде повітря. Розповітрити ми не можемо своїми силами", - пояснила ситуацію Ольга Дворська, головна інженерка ЖКП № 2.Речник ДКП «Луцьктепло»каже, що така ситуація виникла через збільшення швидкості подачі теплоносія в мережу у зв’язку з похолоданням."Почало заходити повітря у верхні точки системи, тобто, верхні поверхи. Оскільки там збирається повітря, належним чином не циркулює теплоносій. Повітря розійшлося усією системою, також воно потрапило і в котел. По-трохи воно буде виходити. Відповідно. Ми проводимо свої заходи і закликаємо споживачів не соромитися в себе на 9 поверсі спускати повітря", - розповів Антон Безносиков.

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