вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Незряча лучанка зв'язала 300 пар рукавиць для військових на передову. ВІДЕО

Незряча лучанка зв'язала 300 пар рукавиць для військових на передову. ВІДЕО
Щодня впродовж року жінка плете пару рукавиць, аби на початку зими передати їх бійцям.

Лучанка Валентина Мазурик вив’язала чергові три сотні пар рукавичок, які незабаром волонтери доправлять на Схід, - йдеться у сюжеті "Суспільного".

«Кожного дня я стараюся зв’язати мінімум одну, це вже в мене норма, а потім всі інші справи», - розповідає Валентина Мазурик.

З 2014 року незряча лучанка Валентина Мазурик у будні і свята плете рукавички для військових. Жінка каже: таким чином хоче допомогти тим, хто захищає наш мир і спокій. На цю працю волонтерку спонукав син, який 4 роки служив медиком у батальйоні імені Кульчицького. Технологію в’язання рукавиць жінка розробила сама. Розповідає: спробувала декілька способів, перш ніж вийшов бажаний результат. Нитками, каже, допомагають небайдужі.

«З 12 областей приходили нитки, бандеролі, тут, з Луцька давали, трикотаж дають, є Микола, він гуманітарною займається, він мені в’язані речі приносив три рази з Канади прийшли посилки, з діаспори і два рази німці передавали», - каже Валентина Мазурик.
Незряча лучанка зв'язала 300 пар рукавиць для військових на передову. ВІДЕО

За 5 років Валентина Мазурик вив’язала бійцям 1850 пар рукавичок. Чергову партію теплих виробів – а саме три сотні – напередодні Дня Збройних Сил України – на Схід повезуть волинські капелани.

До ящиків з рукавичками жінка кладе ляльки-мотанки. Їх військовим на передову передають луцькі школярі.

«Вперше, як передала ляльки-мотанки в батальйон Кульчицького, це на новий рік до ялинки, прикрашати бліндажі, потім казали: хлопці познімали і до броні прив’язували. Мене це так розчулило», - зазначила Валентина Мазурик.

У кожній парі рукавичок – листівка. На ній – побажання у віршованій формі і номер телефону волонтерки. Пані Валентина каже: нерідко бійці телефонують і дякують за працю.

Життєва історія цієї жінки – не з легких. 2008 року вона повністю втратила зір, а потім і слух. Торік, зібравши за допомогою людей необхідну суму, жінці зробили операцію зі встановлення слухового апарату.
Незряча лучанка зв'язала 300 пар рукавиць для військових на передову. ВІДЕО
Незряча лучанка зв'язала 300 пар рукавиць для військових на передову. ВІДЕО

«Сиджу цілими днями сама, можете уявити, що це таке, а зараз, дякую людям, що відривали від себе, бо знаю, як люди живуть. Найменша сума- мені найдорожча, 15 грн хтось переслав», - розповіла Валентина Мазурик.

За 5 років волонтерства Валентина Мазурик витратила 150 кілограмів пряжі. Каже: цією справою займатиметься і надалі, допоки вистачить сил.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: незряча лучанка, рукавиці для військових
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У центрі Луцька хочуть перейменувати вулицю
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 26 листопада
Сьогодні, 20:00
Незряча лучанка зв'язала 300 пар рукавиць для військових на передову. ВІДЕО
Сьогодні, 19:55
У Луцьку до кінця року зупинять понад 30 ліфтів-«старожилів»
Сьогодні, 19:45
Громада на Волині прагне гендерної рівності і розширення прав жінок
Сьогодні, 19:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Владика Михаїл співслужив з Епіфанієм у Дніпрі
Сьогодні, 20:56
 0
Де на Волині одружуються найбільше
Сьогодні, 20:41
 0
На Волині померло одномісячне немовля, яке пережило клінічну смерть
Сьогодні, 20:33
 0
У центрі Луцька хочуть перейменувати вулицю
Сьогодні, 20:15
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 26 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8