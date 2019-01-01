Незряча лучанка зв'язала 300 пар рукавиць для військових на передову. ВІДЕО





Лучанка Валентина Мазурик вив’язала чергові три сотні пар рукавичок, які незабаром волонтери доправлять на Схід, - йдеться у сюжеті



«Кожного дня я стараюся зв’язати мінімум одну, це вже в мене норма, а потім всі інші справи», - розповідає Валентина Мазурик.



З 2014 року незряча лучанка Валентина Мазурик у будні і свята плете рукавички для військових. Жінка каже: таким чином хоче допомогти тим, хто захищає наш мир і спокій. На цю працю волонтерку спонукав син, який 4 роки служив медиком у батальйоні імені Кульчицького. Технологію в’язання рукавиць жінка розробила сама. Розповідає: спробувала декілька способів, перш ніж вийшов бажаний результат. Нитками, каже, допомагають небайдужі.



«З 12 областей приходили нитки, бандеролі, тут, з Луцька давали, трикотаж дають, є Микола, він гуманітарною займається, він мені в’язані речі приносив три рази з Канади прийшли посилки, з діаспори і два рази німці передавали», - каже Валентина Мазурик.



За 5 років Валентина Мазурик вив’язала бійцям 1850 пар рукавичок. Чергову партію теплих виробів – а саме три сотні – напередодні Дня Збройних Сил України – на Схід повезуть волинські капелани.



До ящиків з рукавичками жінка кладе ляльки-мотанки. Їх військовим на передову передають луцькі школярі.



«Вперше, як передала ляльки-мотанки в батальйон Кульчицького, це на новий рік до ялинки, прикрашати бліндажі, потім казали: хлопці познімали і до броні прив’язували. Мене це так розчулило», - зазначила Валентина Мазурик.



У кожній парі рукавичок – листівка. На ній – побажання у віршованій формі і номер телефону волонтерки. Пані Валентина каже: нерідко бійці телефонують і дякують за працю.



Життєва історія цієї жінки – не з легких. 2008 року вона повністю втратила зір, а потім і слух. Торік, зібравши за допомогою людей необхідну суму, жінці зробили операцію зі встановлення слухового апарату.



«Сиджу цілими днями сама, можете уявити, що це таке, а зараз, дякую людям, що відривали від себе, бо знаю, як люди живуть. Найменша сума- мені найдорожча, 15 грн хтось переслав», - розповіла Валентина Мазурик.



За 5 років волонтерства Валентина Мазурик витратила 150 кілограмів пряжі. Каже: цією справою займатиметься і надалі, допоки вистачить сил.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Щодня впродовж року жінка плете пару рукавиць, аби на початку зими передати їх бійцям.Лучанкавив’язала чергові три сотні пар рукавичок, які незабаром волонтери доправлять на Схід, - йдеться у сюжеті "Суспільного" «Кожного дня я стараюся зв’язати мінімум одну, це вже в мене норма, а потім всі інші справи», - розповідає Валентина Мазурик.З 2014 року незряча лучанка Валентина Мазурик у будні і свята плете рукавички для військових. Жінка каже: таким чином хоче допомогти тим, хто захищає наш мир і спокій. На цю працю волонтерку спонукав син, який 4 роки служив медиком у батальйоні імені Кульчицького. Технологію в’язання рукавиць жінка розробила сама. Розповідає: спробувала декілька способів, перш ніж вийшов бажаний результат. Нитками, каже, допомагають небайдужі.«З 12 областей приходили нитки, бандеролі, тут, з Луцька давали, трикотаж дають, є, він гуманітарною займається, він мені в’язані речі приносив три рази з Канади прийшли посилки, з діаспори і два рази німці передавали», - каже Валентина Мазурик.За 5 років Валентина Мазурик вив’язала бійцям 1850 пар рукавичок. Чергову партію теплих виробів – а саме три сотні – напередодні Дня Збройних Сил України – на Схід повезуть волинські капелани.До ящиків з рукавичками жінка кладе ляльки-мотанки. Їх військовим на передову передають луцькі школярі.«Вперше, як передала ляльки-мотанки в батальйон Кульчицького, це на новий рік до ялинки, прикрашати бліндажі, потім казали: хлопці познімали і до броні прив’язували. Мене це так розчулило», - зазначила Валентина Мазурик.У кожній парі рукавичок – листівка. На ній – побажання у віршованій формі і номер телефону волонтерки. Пані Валентина каже: нерідко бійці телефонують і дякують за працю.Життєва історія цієї жінки – не з легких. 2008 року вона повністю втратила зір, а потім і слух. Торік, зібравши за допомогою людей необхідну суму, жінці зробили операцію зі встановлення слухового апарату.«Сиджу цілими днями сама, можете уявити, що це таке, а зараз, дякую людям, що відривали від себе, бо знаю, як люди живуть. Найменша сума- мені найдорожча, 15 грн хтось переслав», - розповіла Валентина Мазурик.За 5 років волонтерства Валентина Мазурик витратила 150 кілограмів пряжі. Каже: цією справою займатиметься і надалі, допоки вистачить сил.

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