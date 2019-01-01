На Волині померло одномісячне немовля, яке пережило клінічну смерть





Про це Інформаційному агентству Волиньpost повідомили у Ковельському МТМО.



Нагадаємо,



У медичному закладі інформують, що карета швидкої допомоги доставила дитину в стадії клінічної смерті. Після проведення тривалих реанімаційних заходів малюка не вдалося врятувати.



Тіло направили на судово-медичну експертизу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Немовля, яке після клінічної смерті рятували ковельські медики, померло.Про цеповідомили у Ковельському МТМО.Нагадаємо, 24 листопада на приймальне відділення Ковельської ЦРЛ доставили одномісячну дитину, хлопчик житель села Гулівка Ковельського району. За словами рідних, дитині давали сире коров'яче молоко, що і викликало такий стан.У медичному закладі інформують, що карета швидкої допомоги доставила дитину в стадії клінічної смерті. Після проведення тривалих реанімаційних заходів малюка не вдалося врятувати.Тіло направили на судово-медичну експертизу.

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