На Волині померло одномісячне немовля, яке пережило клінічну смерть
Сьогодні, 20:33
Немовля, яке після клінічної смерті рятували ковельські медики, померло.
Про це Інформаційному агентству Волиньpost повідомили у Ковельському МТМО.
Нагадаємо, 24 листопада на приймальне відділення Ковельської ЦРЛ доставили одномісячну дитину, хлопчик житель села Гулівка Ковельського району. За словами рідних, дитині давали сире коров'яче молоко, що і викликало такий стан.
У медичному закладі інформують, що карета швидкої допомоги доставила дитину в стадії клінічної смерті. Після проведення тривалих реанімаційних заходів малюка не вдалося врятувати.
Тіло направили на судово-медичну експертизу.
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Про це Інформаційному агентству Волиньpost повідомили у Ковельському МТМО.
Нагадаємо, 24 листопада на приймальне відділення Ковельської ЦРЛ доставили одномісячну дитину, хлопчик житель села Гулівка Ковельського району. За словами рідних, дитині давали сире коров'яче молоко, що і викликало такий стан.
У медичному закладі інформують, що карета швидкої допомоги доставила дитину в стадії клінічної смерті. Після проведення тривалих реанімаційних заходів малюка не вдалося врятувати.
Тіло направили на судово-медичну експертизу.
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