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На Волині померло одномісячне немовля, яке пережило клінічну смерть

На Волині померло одномісячне немовля, яке пережило клінічну смерть
Немовля, яке після клінічної смерті рятували ковельські медики, померло.

Про це Інформаційному агентству Волиньpost повідомили у Ковельському МТМО.

Нагадаємо, 24 листопада на приймальне відділення Ковельської ЦРЛ доставили одномісячну дитину, хлопчик житель села Гулівка Ковельського району. За словами рідних, дитині давали сире коров'яче молоко, що і викликало такий стан.

У медичному закладі інформують, що карета швидкої допомоги доставила дитину в стадії клінічної смерті. Після проведення тривалих реанімаційних заходів малюка не вдалося врятувати.

Тіло направили на судово-медичну експертизу.


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Теги: дитина, смерть, клінічна смерть
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