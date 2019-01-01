«Непередбачуване» голосування: у Луцьку стартував другий тур виборів на посаду ректора СНУ ім. Лесі Українки
Сьогодні, 09:55
У Луцьку розпочався другий тур виборів на посаду ректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серед претендентів на посаду – лише одна кандидатура – Анатолій Цьось.
Вибори розпочалися 27 листопада, рівно о 9 ранку, в головному корпусі університету.
Нагадаємо, у першому турі Анатолій Цьось набрав 518 голосів. Ігор Коцан, який до цього часу очолював виш, набрав суттєво менше - 328 голосів. За день перед другим туром ексректор СНУ Ігор Коцан зняв свою кандидатуру у виборах.
Члени виборчої комісії повідомили, що у зв’язку з цим у виборчих бюлетенях буде лише 2 позиції для голосування: «Анатолій Цьось» та «Не підтримую жодного кандидата».
Традиційно, вибори триватимуть до 15 години, опісля відбудеться підрахунок голосів.
Станом на 9:40 явка на виборах – висока, віддали свій голос вже близько ста осіб.
Кандидат на посаду ректора СНУ Анатолій Цьось розповів, що перемогу він отримає у тому випадку, якщо у голосуванні візьме участь більше половини усіх зареєстрованих виборців, яких є 1220, і голос за нього віддасть звичайна більшість від тих, хто взяв участь у голосуванні.
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Вибори розпочалися 27 листопада, рівно о 9 ранку, в головному корпусі університету.
Нагадаємо, у першому турі Анатолій Цьось набрав 518 голосів. Ігор Коцан, який до цього часу очолював виш, набрав суттєво менше - 328 голосів. За день перед другим туром ексректор СНУ Ігор Коцан зняв свою кандидатуру у виборах.
Члени виборчої комісії повідомили, що у зв’язку з цим у виборчих бюлетенях буде лише 2 позиції для голосування: «Анатолій Цьось» та «Не підтримую жодного кандидата».
Традиційно, вибори триватимуть до 15 години, опісля відбудеться підрахунок голосів.
Станом на 9:40 явка на виборах – висока, віддали свій голос вже близько ста осіб.
Кандидат на посаду ректора СНУ Анатолій Цьось розповів, що перемогу він отримає у тому випадку, якщо у голосуванні візьме участь більше половини усіх зареєстрованих виборців, яких є 1220, і голос за нього віддасть звичайна більшість від тих, хто взяв участь у голосуванні.
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