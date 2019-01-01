«Непередбачуване» голосування: у Луцьку стартував другий тур виборів на посаду ректора СНУ ім. Лесі Українки

У Луцьку розпочався другий тур виборів на посаду ректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серед претендентів на посаду – лише одна кандидатура –Вибори розпочалися 27 листопада, рівно о 9 ранку, в головному корпусі університету.Нагадаємо, у першому турі Анатолій Цьось набрав 518 голосів., який до цього часу очолював виш, набрав суттєво менше - 328 голосів. За день перед другим туром ексректор СНУЧлени виборчої комісії повідомили, що у зв’язку з цим у виборчих бюлетенях буде лише 2 позиції для голосування: «Анатолій Цьось» та «Не підтримую жодного кандидата».Традиційно, вибори триватимуть до 15 години, опісля відбудеться підрахунок голосів.Станом на 9:40 явка на виборах – висока, віддали свій голос вже близько ста осіб.Кандидат на посаду ректора СНУ Анатолій Цьось розповів, що перемогу він отримає у тому випадку, якщо у голосуванні візьме участь більше половини усіх зареєстрованих виборців, яких є 1220, і голос за нього віддасть звичайна більшість від тих, хто взяв участь у голосуванні.