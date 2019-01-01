Чому у частині Луцька зникла вода

Розповіли, чому у помешканнях частини лучан зникла вода.Про це йшлося у середу, 27 листопада, під час сесії Луцькради.Керівник «Луцькводоканалу»розповів, що воду доставляли у лікарні завдяки рятувальникам.«Це були планові роботи з усунення дуже критичної аварійної ситуації, яка могла виникнути. На Дубнівській набиралася вода, коли ми відкрили цю ділянку, то сталося декілька поривів. Ділянка цієї мережі – магістраль 600 мм в діаметрі, вона живить частину міста і введена в експлуатацію у 80-х роках», - відзначив він. За його словами, трубу замовили у металургів, адже її ніде не можна було купити.Роботи розпочали 26 листопада, однак конструктив насосної станції не дозволив знизити тиск, тож воду відключили. Аварійну ділянку мережі демонтували і почали роботи щодо монтажу нової.«Роботи тривали до 7:02, працівники працювали 18 годин, постійно поступала вода, яка гасила можливості зварювання. У 7:35 все зробили, все стоїть. Зараз ми включили ще один насос, аби заповнити всю мережу. Тому у деяких районах швидше з’явилася вода, а в деяких – пізніше», - наголосив директор водоканалу.Керівник «Луцькводоканалу» Віктор Гуменюк розповів, що у період відсутності води її доставляли у лікарні завдяки рятувальникам, а працівники виконували роботи безупинно.