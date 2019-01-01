Чому у частині Луцька зникла вода
Сьогодні, 10:40
Розповіли, чому у помешканнях частини лучан зникла вода.
Про це йшлося у середу, 27 листопада, під час сесії Луцькради.
Керівник «Луцькводоканалу» Віктор Гуменюк розповів, що воду доставляли у лікарні завдяки рятувальникам.
«Це були планові роботи з усунення дуже критичної аварійної ситуації, яка могла виникнути. На Дубнівській набиралася вода, коли ми відкрили цю ділянку, то сталося декілька поривів. Ділянка цієї мережі – магістраль 600 мм в діаметрі, вона живить частину міста і введена в експлуатацію у 80-х роках», - відзначив він. За його словами, трубу замовили у металургів, адже її ніде не можна було купити.
Роботи розпочали 26 листопада, однак конструктив насосної станції не дозволив знизити тиск, тож воду відключили. Аварійну ділянку мережі демонтували і почали роботи щодо монтажу нової.
«Роботи тривали до 7:02, працівники працювали 18 годин, постійно поступала вода, яка гасила можливості зварювання. У 7:35 все зробили, все стоїть. Зараз ми включили ще один насос, аби заповнити всю мережу. Тому у деяких районах швидше з’явилася вода, а в деяких – пізніше», - наголосив директор водоканалу.
Керівник «Луцькводоканалу» Віктор Гуменюк розповів, що у період відсутності води її доставляли у лікарні завдяки рятувальникам, а працівники виконували роботи безупинно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 27 листопада, під час сесії Луцькради.
Керівник «Луцькводоканалу» Віктор Гуменюк розповів, що воду доставляли у лікарні завдяки рятувальникам.
«Це були планові роботи з усунення дуже критичної аварійної ситуації, яка могла виникнути. На Дубнівській набиралася вода, коли ми відкрили цю ділянку, то сталося декілька поривів. Ділянка цієї мережі – магістраль 600 мм в діаметрі, вона живить частину міста і введена в експлуатацію у 80-х роках», - відзначив він. За його словами, трубу замовили у металургів, адже її ніде не можна було купити.
Роботи розпочали 26 листопада, однак конструктив насосної станції не дозволив знизити тиск, тож воду відключили. Аварійну ділянку мережі демонтували і почали роботи щодо монтажу нової.
«Роботи тривали до 7:02, працівники працювали 18 годин, постійно поступала вода, яка гасила можливості зварювання. У 7:35 все зробили, все стоїть. Зараз ми включили ще один насос, аби заповнити всю мережу. Тому у деяких районах швидше з’явилася вода, а в деяких – пізніше», - наголосив директор водоканалу.
Керівник «Луцькводоканалу» Віктор Гуменюк розповів, що у період відсутності води її доставляли у лікарні завдяки рятувальникам, а працівники виконували роботи безупинно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
Не треба жалітись, що і як вони працювали! Таке не так часто буває і для забезпечення людей водою МАЮТЬ і 20 годин постійно працювати, це їх обов'язок!!! Премію ще не забудьте тому директору дати! Людей правильно і вчасно інформувати навчиться!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Якщо то планові роботи були з усунення аварійної ділянки то чи тяжко було повідомити мешканців про відсутність води??? Можливо спочатку треба думати про різні ймовірні варіанти які можуть ускладнити роботу та підготуватись до них, а не як завжди робити все через *опу. Тепер коли нарешті пустять воду воду вона ще й буде пів дня тікти ржава. Ніхто ж ніякі перерахунків не зробить для людей бо то їх проблеми! Можливо треба міняти керівництво на тому водоканалі, та найняти більш компетентних людей???
Останні новини
Луцькрада – проти покарань за критику ЛГБТ-спільноти
Сьогодні, 11:13
Чому у частині Луцька зникла вода
Сьогодні, 10:40
У Луцьку закривають кав’ярню, яку відкрили атовці
Сьогодні, 10:28