У Луцьку Volkswagen Passat збив 71-річну жінку: потерпіла – у лікарні





Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 27 листопада, по 17 годині, - інформує



За кермом автомобіля перебував 60-річний житель обласного центру. Попередньо поліцейські встановили, що водій допустив наїзд на 71-річну місцеву жительку, котра перетинала проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу.



Внаслідок ДТП пенсіонерка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення травматології міської клінічної лікарні.



Цього ж дня по 17 годині на автодорозі в селі Пнівне Камінь-Каширського району 22-річний житель району впав під час їзди на мотоциклі Viper і травмувався. Його госпіталізували у відділення неврології центральної районної лікарні.



За обома фактами порушень правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Глушець автомобіль Volkswagen Passat збив 71-річну перехожу.Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 27 листопада, по 17 годині, - інформує пресслужба ГУНП у Волинській області За кермом автомобіля перебував 60-річний житель обласного центру. Попередньо поліцейські встановили, що водій допустив наїзд на 71-річну місцеву жительку, котра перетинала проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу.Внаслідок ДТП пенсіонерка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення травматології міської клінічної лікарні.Цього ж дня по 17 годині на автодорозі в селі Пнівне Камінь-Каширського району 22-річний житель району впав під час їзди на мотоциклі Viper і травмувався. Його госпіталізували у відділення неврології центральної районної лікарні.За обома фактами порушень правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

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