Луцькрада – проти покарань за критику ЛГБТ-спільноти
Сьогодні, 11:13
Луцька міська рада звернулася до президента України, голови Верховної Ради України щодо недопущення обмеження права громадян України на свободу вираження власних поглядів.
Про це йшлося у середу, 27 листопада, під час сесії Луцькради.
Радник мера Луцька Ігор Поліщук зауважив, що представники церков дуже занепокоєні законопроектом №0931 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу)». Однак нині реагування відсутнє, тож до протесту долучилася й мерія Луцька.
«Тепер ті, хто будуть виступати за традиційну християнську сім’ю, будуть поза законом. Пропагувати і насильно насаджувати це – занадто», - каже депутат Микола Федік.
Текст звернення подаємо без правок та змін:
«Ми, депутати Луцької міської ради, вважаємо, що ситуація, що склалась з ухваленням профільним комітетом Верховної Ради України тексту законопроєкту №0931 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу)» створює загрози для свободи совісті та свободи вираження власних поглядів в Україні.
На нашу думку, боротьба з дискримінацією актуальна і важлива, однак, такий намір не повинен нівелювати основоположні права людини, захищені не лише Конституцією України, але й міжнародними договорами, зокрема статтями 9 та 10 Європейської конвенції з прав людини.
Підтримуємо звернення Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій щодо внесення змін до зазначеного законопроєкту у частині недопущення обмеження конституційних прав громадян України на свободу совісті та свободу вираження поглядів. Законопроєкт №0931 передбачає адміністративну та навіть кримінальну відповідальність за публічну позицію віруючих громадян. Тобто будь-яка критика діяльності ЛГБТ-спільноти та аморальної поведінки прирівнюватиметься до злочину. Пропонуємо виключити пункти законопроєкту, якими громадянам нашої країни забороняється поза межами церкви чи власного помешкання висловлювати критичні зауваження щодо агресивної пропаганди ЛГБТ, будь-яких збочень, а також виключити передбачене цим законопроєктом покарання (адміністративну та кримінальну відповідальність).
Неправомочною є вимога позбавити релігійні організації права відмовляти у працевлаштуванні представникам ЛГБТ чи іншим людям, які ведуть спосіб життя, що протирічить загальним моральним та церковним канонам. У разі відмови, згідно із запропонованим комітетом Верховної Ради законопроєктом, церкви чекають серйозні штрафи та покарання.
З метою попередження розпалювання громадянського конфлікту та протистояння в українському суспільстві пропонуємо розглянути поправки до законопроєкту №0931, запропоновані релігійною громадськістю України, та підтримати їх під час наступного розгляду цього законопроєкту.
Вважаємо, що у разі підтримки парламентом законопроєкту №0931 у запропонованій редакції, свобода вираження думки та слова, свобода світогляду та політичної діяльності опиниться під загрозою ліквідації. Боротьба з «дискримінацією» у цьому законопроєкті нівелює основоположні права людини на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, на свободу світогляду і віросповідання.
Категорично стверджуємо, що у запропонованому профільним комітетом Верховної Ради України вигляді закон не може бути прийнятий. Свобода слова, як і свобода віросповідання є базовими засадами прав і свобод громадян України. Не допустити порушень будь-яких конституційних норм — основне завдання депутатів усіх рівнів.
Вимагаємо повернути проєкт закону №0931 на доопрацювання, врахувати пропозиції Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій щодо поправок до зазначеного законопроєкту та не допустити обмеження конституційних прав громадян України на свободу совісті та свободу вираження поглядів».
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Про це йшлося у середу, 27 листопада, під час сесії Луцькради.
Радник мера Луцька Ігор Поліщук зауважив, що представники церков дуже занепокоєні законопроектом №0931 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу)». Однак нині реагування відсутнє, тож до протесту долучилася й мерія Луцька.
«Тепер ті, хто будуть виступати за традиційну християнську сім’ю, будуть поза законом. Пропагувати і насильно насаджувати це – занадто», - каже депутат Микола Федік.
Текст звернення подаємо без правок та змін:
«Ми, депутати Луцької міської ради, вважаємо, що ситуація, що склалась з ухваленням профільним комітетом Верховної Ради України тексту законопроєкту №0931 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу)» створює загрози для свободи совісті та свободи вираження власних поглядів в Україні.
На нашу думку, боротьба з дискримінацією актуальна і важлива, однак, такий намір не повинен нівелювати основоположні права людини, захищені не лише Конституцією України, але й міжнародними договорами, зокрема статтями 9 та 10 Європейської конвенції з прав людини.
Підтримуємо звернення Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій щодо внесення змін до зазначеного законопроєкту у частині недопущення обмеження конституційних прав громадян України на свободу совісті та свободу вираження поглядів. Законопроєкт №0931 передбачає адміністративну та навіть кримінальну відповідальність за публічну позицію віруючих громадян. Тобто будь-яка критика діяльності ЛГБТ-спільноти та аморальної поведінки прирівнюватиметься до злочину. Пропонуємо виключити пункти законопроєкту, якими громадянам нашої країни забороняється поза межами церкви чи власного помешкання висловлювати критичні зауваження щодо агресивної пропаганди ЛГБТ, будь-яких збочень, а також виключити передбачене цим законопроєктом покарання (адміністративну та кримінальну відповідальність).
Неправомочною є вимога позбавити релігійні організації права відмовляти у працевлаштуванні представникам ЛГБТ чи іншим людям, які ведуть спосіб життя, що протирічить загальним моральним та церковним канонам. У разі відмови, згідно із запропонованим комітетом Верховної Ради законопроєктом, церкви чекають серйозні штрафи та покарання.
З метою попередження розпалювання громадянського конфлікту та протистояння в українському суспільстві пропонуємо розглянути поправки до законопроєкту №0931, запропоновані релігійною громадськістю України, та підтримати їх під час наступного розгляду цього законопроєкту.
Вважаємо, що у разі підтримки парламентом законопроєкту №0931 у запропонованій редакції, свобода вираження думки та слова, свобода світогляду та політичної діяльності опиниться під загрозою ліквідації. Боротьба з «дискримінацією» у цьому законопроєкті нівелює основоположні права людини на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, на свободу світогляду і віросповідання.
Категорично стверджуємо, що у запропонованому профільним комітетом Верховної Ради України вигляді закон не може бути прийнятий. Свобода слова, як і свобода віросповідання є базовими засадами прав і свобод громадян України. Не допустити порушень будь-яких конституційних норм — основне завдання депутатів усіх рівнів.
Вимагаємо повернути проєкт закону №0931 на доопрацювання, врахувати пропозиції Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій щодо поправок до зазначеного законопроєкту та не допустити обмеження конституційних прав громадян України на свободу совісті та свободу вираження поглядів».
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