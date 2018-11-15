Резонансна стрілянина на Набережній у Луцьку: ще одного підозрюваного звільнили з-під варти
Сьогодні, 14:51
Луцький міськрайонний суд змінив міру запобіжного заходу із тримання під вартою на домашній арешт для Джикія Томазі Венорієвича – одного з підозрюваних у стрілянині на Набережній.
Відповідне рішення прийняв у середу, 27 листопада, суддя Андрій Сівчук.
Нагадаємо, 5 листопада 2018 року відбулася стрілянина на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку.
У її результаті загинув лучанин, поранили кримінального авторитета Аслана та ще двох людей. Причетні до перестрілки втекли з території мийки.
Нещодавно у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost заступник начальника слідчого управління Нацполіції в області Олександр Лук'янчук розповів, що загалом правоохоронці затримали семеро осіб через причетність до стрілянини на автомийці. Четверо ж досі перебувають у розшуку.
Двом обвинуваченим – Тимуру Байрамову та Дмитру Нагайчуку – дали два роки умовно, тобто випустили на волю.
Щодо ще 5 осіб триває судовий розгляд справ. З цих 5 чоловіків лише один був під вартою. Інших суд звільнив під домашній арешт.
Зауважимо, що двом підозрюваним – Олександру Барташуку та Михайлу Ількуну – інкримінують «хуліганку».
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Відповідне рішення прийняв у середу, 27 листопада, суддя Андрій Сівчук.
Нагадаємо, 5 листопада 2018 року відбулася стрілянина на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку.
У її результаті загинув лучанин, поранили кримінального авторитета Аслана та ще двох людей. Причетні до перестрілки втекли з території мийки.
Нещодавно у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost заступник начальника слідчого управління Нацполіції в області Олександр Лук'янчук розповів, що загалом правоохоронці затримали семеро осіб через причетність до стрілянини на автомийці. Четверо ж досі перебувають у розшуку.
Двом обвинуваченим – Тимуру Байрамову та Дмитру Нагайчуку – дали два роки умовно, тобто випустили на волю.
Щодо ще 5 осіб триває судовий розгляд справ. З цих 5 чоловіків лише один був під вартою. Інших суд звільнив під домашній арешт.
Зауважимо, що двом підозрюваним – Олександру Барташуку та Михайлу Ількуну – інкримінують «хуліганку».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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