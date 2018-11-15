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Резонансна стрілянина на Набережній у Луцьку: ще одного підозрюваного звільнили з-під варти

Резонансна стрілянина на Набережній у Луцьку: ще одного підозрюваного звільнили з-під варти
Луцький міськрайонний суд змінив міру запобіжного заходу із тримання під вартою на домашній арешт для Джикія Томазі Венорієвича – одного з підозрюваних у стрілянині на Набережній.

Відповідне рішення прийняв у середу, 27 листопада, суддя Андрій Сівчук.

Нагадаємо, 5 листопада 2018 року відбулася стрілянина на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку.

У її результаті загинув лучанин, поранили кримінального авторитета Аслана та ще двох людей. Причетні до перестрілки втекли з території мийки.

Нещодавно у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost заступник начальника слідчого управління Нацполіції в області Олександр Лук'янчук розповів, що загалом правоохоронці затримали семеро осіб через причетність до стрілянини на автомийці. Четверо ж досі перебувають у розшуку.

Двом обвинуваченим – Тимуру Байрамову та Дмитру Нагайчукудали два роки умовно, тобто випустили на волю.

Щодо ще 5 осіб триває судовий розгляд справ. З цих 5 чоловіків лише один був під вартою. Інших суд звільнив під домашній арешт.

Зауважимо, що двом підозрюваним – Олександру Барташуку та Михайлу Ількуну – інкримінують «хуліганку».



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Теги: стрілянина, Луцьк, Набережна, перестрілка, суд
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