Повідомили, коли Луцьком курсуватимуть нові тролейбуси
Сьогодні, 15:14
Стало відомо, коли Луцьк може придбати 30 нових «рогатих».
Про це йшлося у середу, 27 листопада, під час сесії Луцькради.
Директор департаменту соціальної політики Вікторія Майборода розповіла, що виникла необхідність внести зміни до Програми соціального захисту населення міста на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.10.2015 № 80/12.
Так, раніше ЛПЕ декларувало необхідність понад 50 мільйонів, однак тепер просить 75 мільйонів. Депутат Алла Надточій запитала, чому передбачають таку велику суму, адже у Луцьку вводять е-квиток і від цього очікують економію.
«Усе дорожчає: електроенергія, зарплата. Ми закладаємо, щоби потім не докладати», - відповів в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт. Радник мера Луцька Ігор Поліщук додав, що кошти передбачають, проте це не означає, що така сума знадобиться повністю. На підприємстві, каже він, до того відбудеться вивільнення кондукторів.
Окрім того, Ігор Поліщук повідомив, що новенькі 30 тролейбусів на дороги Луцька можуть виїхати у березні 2020 року. На сьогодні всі тендерні процедури відбулися.
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Про це йшлося у середу, 27 листопада, під час сесії Луцькради.
Директор департаменту соціальної політики Вікторія Майборода розповіла, що виникла необхідність внести зміни до Програми соціального захисту населення міста на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.10.2015 № 80/12.
Так, раніше ЛПЕ декларувало необхідність понад 50 мільйонів, однак тепер просить 75 мільйонів. Депутат Алла Надточій запитала, чому передбачають таку велику суму, адже у Луцьку вводять е-квиток і від цього очікують економію.
«Усе дорожчає: електроенергія, зарплата. Ми закладаємо, щоби потім не докладати», - відповів в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт. Радник мера Луцька Ігор Поліщук додав, що кошти передбачають, проте це не означає, що така сума знадобиться повністю. На підприємстві, каже він, до того відбудеться вивільнення кондукторів.
Окрім того, Ігор Поліщук повідомив, що новенькі 30 тролейбусів на дороги Луцька можуть виїхати у березні 2020 року. На сьогодні всі тендерні процедури відбулися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
це щоб не так страшно було потім докладати ще 50 лямів
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