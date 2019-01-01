Повідомили, коли Луцьком курсуватимуть нові тролейбуси

Стало відомо, коли Луцьк може придбати 30 нових «рогатих».Про це йшлося у середу, 27 листопада, під час сесії Луцькради.Директор департаменту соціальної політикирозповіла, що виникла необхідність внести зміни до Програми соціального захисту населення міста на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.10.2015 № 80/12.Так, раніше ЛПЕ декларувало необхідність понад 50 мільйонів, однак тепер просить 75 мільйонів. Депутатзапитала, чому передбачають таку велику суму, адже у Луцьку вводять е-квиток і від цього очікують економію.«Усе дорожчає: електроенергія, зарплата. Ми закладаємо, щоби потім не докладати», - відповів в.о. мера Луцька. Радник мера Луцькадодав, що кошти передбачають, проте це не означає, що така сума знадобиться повністю. На підприємстві, каже він, до того відбудеться вивільнення кондукторів.Окрім того, Ігор Поліщук повідомив, що новенькі 30 тролейбусів на дороги Луцька можуть виїхати у березні 2020 року. На сьогодні всі тендерні процедури відбулися.