Усі фонтани Луцька передали водоканалу





Про це йшлося 27 листопада під час засідання 66-ї сесії Луцької міської ради, - пишуть



Як розповіла в. о директора департаменту житлово-комунального господарства Надія Коленда, мова – про такі водограї:



– фігурний фонтан, початковою вартістю 2560 гривень;



– фонтан на Театральному майдані, початковою вартістю 39 529 гривень;



– фонтан на проспекті Президента Грушевського, початковою вартістю 442 550 гривень;



– фонтан на Київському майдані, початковою вартістю 99 971 гривня;



– фонтан у сквері на проспекті Волі, початковою вартістю 266 764 гривень;



– фонтан на перехресті вулиць Кривий Вал та Лесі Українки, початковою вартістю 853 665 гривень.



Усі шість фонтанів вирішили безоплатно передати на баланс «Луцькводоканалу», аби уникнути труднощів під час придбання необхідних деталей і ремонту фонтанів. Так, отримавши фонтани на баланс, водоканал одержуватиме кошти напряму, а не через департамент житлово-комунального господарства.



Депутати підтримали проєкт рішення.

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