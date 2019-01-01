Скільки мандарин можна з'їдати щодня





На думку лікарів, традиція їсти мандарини в новорічні свята є хорошою, оскільки фрукт підвищує імунітет і виводить токсини з організму, –



"Середня добова доза – 4 мандарини. Мандарини можна вживати щодня, не зловживаючи кількістю", – зазначили дієтологи.



Взимку організму не вистачає вітамінів, які можна отримати з фрукта, багатого вітаміном С.



Дієтологи рекомендують їсти мандарини вранці і вдень до 5 години вечора, головне – не вживати їх натщесерце.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Медики вважають, що без шкоди для здоров’я можна з’їдати чотири мандарини щодня.На думку лікарів, традиція їсти мандарини в новорічні свята є хорошою, оскільки фрукт підвищує імунітет і виводить токсини з організму, – пише Кореспондент "Середня добова доза – 4 мандарини. Мандарини можна вживати щодня, не зловживаючи кількістю", – зазначили дієтологи.Взимку організму не вистачає вітамінів, які можна отримати з фрукта, багатого вітаміном С.Дієтологи рекомендують їсти мандарини вранці і вдень до 5 години вечора, головне – не вживати їх натщесерце.

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