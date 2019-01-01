Розшукують 28-річного військового з Волині, який їхав у Житомирську область на службу

Рідні розшукують 28-річного, жителя села Уховецьк Ковельського району.Про це написала на своїй сторінці у facebook його сестраУ дописі зазначається, що який молодий чоловік 17 листопада цього року виїхав в місто Новоград-Волинський Житомирської області і місце знаходження його не відоме та зв'язок з ним відсутній.Його прикмети: зріст близько 183 см, середньої статури, волосся коротке чорного кольору, чорна борода. На мізинці лівої руки татуювання група крові "ІІІ+".Був одягнутий: чорні штани з боковими кишенями, чорна куртка з тканини, темно-синій гольф, чорні кросівки з білими вставками. З собою мав зелений військовий рюкзак з металевою біркою "Моружко", зелену барсетку через плече.У коментарях під дописом сестра Валентина Моружко зазначає, що чоловік служить у Новоград-Волинській 30-ій бригаді.Тож якщо хтось бачив або знає його можливе місцезнаходження просять повідомляти за номером телефону: 0667103717.