Розшукують 28-річного військового з Волині, який їхав у Житомирську область на службу
Сьогодні, 09:26
Рідні розшукують 28-річного Анатолія Юрійовича Моружка, жителя села Уховецьк Ковельського району.
Про це написала на своїй сторінці у facebook його сестра Валентина Моружко.
У дописі зазначається, що який молодий чоловік 17 листопада цього року виїхав в місто Новоград-Волинський Житомирської області і місце знаходження його не відоме та зв'язок з ним відсутній.
Його прикмети: зріст близько 183 см, середньої статури, волосся коротке чорного кольору, чорна борода. На мізинці лівої руки татуювання група крові "ІІІ+".
Був одягнутий: чорні штани з боковими кишенями, чорна куртка з тканини, темно-синій гольф, чорні кросівки з білими вставками. З собою мав зелений військовий рюкзак з металевою біркою "Моружко", зелену барсетку через плече.
У коментарях під дописом сестра Валентина Моружко зазначає, що чоловік служить у Новоград-Волинській 30-ій бригаді.
Тож якщо хтось бачив або знає його можливе місцезнаходження просять повідомляти за номером телефону: 0667103717.
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Про це написала на своїй сторінці у facebook його сестра Валентина Моружко.
У дописі зазначається, що який молодий чоловік 17 листопада цього року виїхав в місто Новоград-Волинський Житомирської області і місце знаходження його не відоме та зв'язок з ним відсутній.
Його прикмети: зріст близько 183 см, середньої статури, волосся коротке чорного кольору, чорна борода. На мізинці лівої руки татуювання група крові "ІІІ+".
Був одягнутий: чорні штани з боковими кишенями, чорна куртка з тканини, темно-синій гольф, чорні кросівки з білими вставками. З собою мав зелений військовий рюкзак з металевою біркою "Моружко", зелену барсетку через плече.
У коментарях під дописом сестра Валентина Моружко зазначає, що чоловік служить у Новоград-Волинській 30-ій бригаді.
Тож якщо хтось бачив або знає його можливе місцезнаходження просять повідомляти за номером телефону: 0667103717.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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