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Розшукують 28-річного військового з Волині, який їхав у Житомирську область на службу

Розшукують 28-річного військового з Волині, який їхав у Житомирську область на службу
Рідні розшукують 28-річного Анатолія Юрійовича Моружка, жителя села Уховецьк Ковельського району.

Про це написала на своїй сторінці у facebook його сестра Валентина Моружко.

У дописі зазначається, що який молодий чоловік 17 листопада цього року виїхав в місто Новоград-Волинський Житомирської області і місце знаходження його не відоме та зв'язок з ним відсутній.

Його прикмети: зріст близько 183 см, середньої статури, волосся коротке чорного кольору, чорна борода. На мізинці лівої руки татуювання група крові "ІІІ+".

Був одягнутий: чорні штани з боковими кишенями, чорна куртка з тканини, темно-синій гольф, чорні кросівки з білими вставками. З собою мав зелений військовий рюкзак з металевою біркою "Моружко", зелену барсетку через плече.

У коментарях під дописом сестра Валентина Моружко зазначає, що чоловік служить у Новоград-Волинській 30-ій бригаді.

Тож якщо хтось бачив або знає його можливе місцезнаходження просять повідомляти за номером телефону: 0667103717.



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Теги: розшук, чоловік
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