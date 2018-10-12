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В одному з луцьких мікрорайонів перейменували вулицю

В одному з луцьких мікрорайонів перейменували вулицю
У Луцьку перейменували одну із вулиць.

Таке рішення прийняли вчора, 27 листопада, під час пленарного засідання 66-ї сесії Луцької міської ради.

Депутати включили вулицю Корнійчука до списку тих, що підлягають декомунізації. Відтак, нова її назва - вулиця Валерії Новодворської.

Довідка:


Валерія Новодворська — одна з російських політиків, які привітали Помаранчеву революцію в Україні. 10 грудня 2004 р. Новодворська разом з іншими демократами Росії влаштувала «помаранчевий» пікет біля пам'ятника Пушкіну в Москві. Вони всі були з апельсинами в руках, в помаранчевому одязі і, відповідно, підтримували українську революцію. За словами Новодворської.

У грудні 2013 року Валерія Новодворська записала відеозвернення до українського народу, в якому висловлювала підтримку європейського вибору українців.

15 березня 2014 року взяла участь в «Марші миру» в Москві проти збройного втручання російської влади у внутрішні справи України. Новодворська вийшла з плакатом «Банда Путіна — Геть в Нюрнберг». У березні 2014 року записала відеозвернення до активістів українського «Правого сектора», в якому закликає їх активніше впливати на новий український уряд, щоб протистояти Росії.

У квітні 2014 року Новодворська заявила про Прийняття Військової присяги на Вірність Україні.

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Теги: Луцьк, перейменування вулиць
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