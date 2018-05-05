Поліцейські повернули волинянину втрачені документи, які знайшли школярі
Сьогодні, 11:35
Патрульні повернули волинянину втрачені документи на автомобіль.
Так, під час патрулювання до екіпажу патрульної поліції звернулися учні однієї зі шкіл Ковеля про те, що вони знайшли документи, а саме: посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, які передали поліцейським, - інформує пресслужба патрульна поліція Волинської області.
Інспектори ж згодом встановили місцезнаходження власника документів та передали їх.
Заявник залишив слова вдячності на лінію 102.
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Так, під час патрулювання до екіпажу патрульної поліції звернулися учні однієї зі шкіл Ковеля про те, що вони знайшли документи, а саме: посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, які передали поліцейським, - інформує пресслужба патрульна поліція Волинської області.
Інспектори ж згодом встановили місцезнаходження власника документів та передали їх.
Заявник залишив слова вдячності на лінію 102.
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