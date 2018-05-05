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Поліцейські повернули волинянину втрачені документи, які знайшли школярі

Поліцейські повернули волинянину втрачені документи, які знайшли школярі
Патрульні повернули волинянину втрачені документи на автомобіль.

Так, під час патрулювання до екіпажу патрульної поліції звернулися учні однієї зі шкіл Ковеля про те, що вони знайшли документи, а саме: посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, які передали поліцейським, - інформує пресслужба патрульна поліція Волинської області.

Інспектори ж згодом встановили місцезнаходження власника документів та передали їх.

Заявник залишив слова вдячності на лінію 102.

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Теги: згуба, документи, патрульні
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