Поліцейські повернули волинянину втрачені документи, які знайшли школярі





Так, під час патрулювання до екіпажу патрульної поліції звернулися учні однієї зі шкіл Ковеля про те, що вони знайшли документи, а саме: посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, які передали поліцейським, - інформує пресслужба патрульна поліція Волинської області.



Інспектори ж згодом встановили місцезнаходження власника документів та передали їх.



Заявник залишив слова вдячності на лінію 102.

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