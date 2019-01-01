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Затримали 28-річного чоловіка, який вкрав бус у Ківерцях

Затримали 28-річного чоловіка, який вкрав бус у Ківерцях
На Волині затримали викрадача автомобіля.

Вранці 28 листопада до поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Шкільній у райцентрі Ківерці невідомий зловмисник викрав автомобіль Renault Master, - пише ГУНП у Волинській області.

Правоохоронці розшукали викрадений автомобіль і затримали зловмисника.

Попередньо встановили, що правопорушнику 28 років, він житель Ківерцівського району. Нині слідчі Ківерцівського відділу поліції проводять огляд місця події.

За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі відкриють кримінальне провадження за ч.1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Під час досудового слідства будуть з’ясовані усі обставини злочину.

Санкція статті передбачає покарання, зокрема, позбавлення волі до п’яти років.

Затримали 28-річного чоловіка, який вкрав бус у Ківерцях
Затримали 28-річного чоловіка, який вкрав бус у Ківерцях



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Теги: крадіжка, авто, Ківерці
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