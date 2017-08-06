У курортному районі Волині в аварії загинуло подружжя
Сьогодні, 10:44
У Шацькому районі сталася ДТП, в якій загинуло двоє людей.
На дорозі сполученням Піща-Шацьк між поворотами на урочище Медик - село Гаївка 28 листопада близько 18 години зіткнулися два автомобілі, інформує Район.in.ua.
В результаті цього автівки зазнали механічних ушкоджень. За попередньою інформацією, на жаль, в аварії загинула жінка із села Полапи Любомльського району. Не вдалося врятувати медикам і її чоловіка.
У Шацькому відділенні поліції факт ДТП підтвердили, встановлюють обставини ДТП.
Деталі аварії у Головному управлінні НП у Волинській області повідомлять згодом.
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На дорозі сполученням Піща-Шацьк між поворотами на урочище Медик - село Гаївка 28 листопада близько 18 години зіткнулися два автомобілі, інформує Район.in.ua.
В результаті цього автівки зазнали механічних ушкоджень. За попередньою інформацією, на жаль, в аварії загинула жінка із села Полапи Любомльського району. Не вдалося врятувати медикам і її чоловіка.
У Шацькому відділенні поліції факт ДТП підтвердили, встановлюють обставини ДТП.
Деталі аварії у Головному управлінні НП у Волинській області повідомлять згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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