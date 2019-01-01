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Туман, дощ та мокрий сніг: синоптик озвучила прогноз погоди на останній день осені

Туман, дощ та мокрий сніг: синоптик озвучила прогноз погоди на останній день осені
Листопад в Україні завершиться дощем у східних областях, мокрим снігом у західній частині та туманами з мрякою і посиленням вітру.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook.

Зауважує, завтрашній північно-західний принесе прийдешнє похолодання.

Зниження температури повітря торкнеться 30-го листопада західних областей. Максимальна температура повітря не перевищить +1+4 градусів.

На Півночі та у більшості центральних областей також очікується пронизуюча холодом погода - +2+5 градусів та сильний вітер.

На Сході та на Дніпропетровщині - +3+8 градусів, у південній частині +5+10, в Криму до +12 градусів.


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Теги: погода, похолодання, останній день листопада
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