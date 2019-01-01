Туман, дощ та мокрий сніг: синоптик озвучила прогноз погоди на останній день осені
Сьогодні, 12:30
Листопад в Україні завершиться дощем у східних областях, мокрим снігом у західній частині та туманами з мрякою і посиленням вітру.
Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook.
Зауважує, завтрашній північно-західний принесе прийдешнє похолодання.
Зниження температури повітря торкнеться 30-го листопада західних областей. Максимальна температура повітря не перевищить +1+4 градусів.
На Півночі та у більшості центральних областей також очікується пронизуюча холодом погода - +2+5 градусів та сильний вітер.
На Сході та на Дніпропетровщині - +3+8 градусів, у південній частині +5+10, в Криму до +12 градусів.
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Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook.
Зауважує, завтрашній північно-західний принесе прийдешнє похолодання.
Зниження температури повітря торкнеться 30-го листопада західних областей. Максимальна температура повітря не перевищить +1+4 градусів.
На Півночі та у більшості центральних областей також очікується пронизуюча холодом погода - +2+5 градусів та сильний вітер.
На Сході та на Дніпропетровщині - +3+8 градусів, у південній частині +5+10, в Криму до +12 градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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