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До -15 градусів морозу і сніг: прогноз погоди від народного синоптика на грудень

До -15 градусів морозу і сніг: прогноз погоди від народного синоптика на грудень
З середини грудня і до кінця місяця очікуються серйозні морози, а також снігопади.

Про це повідомив "Апострофу" народний синоптик Леонід Горбань.

За його словами, в кінці листопада і на початку грудня вдень буде триматися плюсова температура.

"Нічні температури складуть 1-3 градуси морозу, а денні 2-4 градуси тепла. Такий невеликий "плюс" днем і незначний "мінус" вночі протримається до 11 грудня. А починаючи з 12 грудня і практично до кінця місяця настануть морози - денна температура "плюсовою" вже не буде. Нічні температури будуть близько 11-13 градусів морозу, а з 24 по 26 грудня - від 13 до 15 градусів морозу. Під Новий рік у мене прораховується температура близько 4 градусів морозу", - говорить Горбань .

У першому тижні грудня, прогнозує синоптик, опадів практично не буде, але з 11-12 грудня пройдуть кілька серій снігопадів.

"З 7 по 9 грудня пройдуть дощі, а 11-12 грудня варто чекати снігу. 23 і 24 грудня очікується другий підхід циклону і це вже буде сніг рясний (до 9 мм). 28 і 29 грудня ще випаде сніг і це буде 11- 12 мм. До Нового року цей сніг не розтане", - розповів Горбань.

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Теги: грудень, прогноз погоди
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