вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Обрали заступника нового очільника апеляційного суду Волині

Обрали заступника нового очільника апеляційного суду Волині
Заступником головою Волинського апеляційного суду обрали Василя Подолюка.

Про це йдеться на сторінці суду у Facebook.

Нагадаємо, очільником Волинського апеляційного суду обрали суддю Гапончука Віктора Васильовича.

Відповідно до рішення зборів суддів від 29 листопада 2019 року, за результатами таємного голосування більшістю голосів заступником голови Волинського апеляційного суду обрали суддю судової палати з розгляду кримінальних справ Василя Подолюка.

Своєю чергою, новообраний заступник голови суду подякував колективу за підтримку та довіру.

Відповідно до частини третьої ст. 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду та його заступник обираються на посади шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів строком на три роки.
Обрали заступника нового очільника апеляційного суду Волині
Обрали заступника нового очільника апеляційного суду Волині
Обрали заступника нового очільника апеляційного суду Волині

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: апеляційний суд, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Представили нового очільника прокуратури Волині
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Польщі знайшли українця, який зник 22 роки тому
Сьогодні, 15:40
Волинянина, який на автостанції побив патрульного, відпустили додому
Сьогодні, 15:19
Обрали заступника нового очільника апеляційного суду Волині
Сьогодні, 15:06
У Луцьку медійники та бізнесмени зібралися на спільний форум
Сьогодні, 14:40
У місті на Волині посеред ночі з тераси кафе викрали меблі
Сьогодні, 14:00
Схожі новини
Обікрали будинок голови Апеляційного суду Волині Обікрали будинок голови Апеляційного суду Волині
22 серпень, 2018, 18:04
На базі волинського профтехучилища відкрили центр обслуговування та ремонту транспорту На базі волинського профтехучилища відкрили центр обслуговування та ремонту транспорту
Сьогодні, 16:15
Митрополит Михаїл закликає волинян допомогти постраждалим від землетрусу албанцям Митрополит Михаїл закликає волинян допомогти постраждалим від землетрусу албанцям
Сьогодні, 08:39
В «Укрзалізниці» призначили додаткові рейси потяга «Ковель-Київ» на період зимових свят В «Укрзалізниці» призначили додаткові рейси потяга «Ковель-Київ» на період зимових свят
Сьогодні, 07:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучанам безкоштовно покажуть фільм про Реформацію на Волині. АНОНС
Сьогодні, 16:21
 0
На базі волинського профтехучилища відкрили центр обслуговування та ремонту транспорту
Сьогодні, 16:15
 0
У Луцьку шукатимуть нового перевізника на три маршрути
Сьогодні, 15:58
 0
У Польщі знайшли українця, який зник 22 роки тому
Сьогодні, 15:40
 0
Волинянина, який на автостанції побив патрульного, відпустили додому
Сьогодні, 15:19
 0
Медіа
відео
1/8