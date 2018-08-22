Обрали заступника нового очільника апеляційного суду Волині
Сьогодні, 15:06
Заступником головою Волинського апеляційного суду обрали Василя Подолюка.
Про це йдеться на сторінці суду у Facebook.
Нагадаємо, очільником Волинського апеляційного суду обрали суддю Гапончука Віктора Васильовича.
Відповідно до рішення зборів суддів від 29 листопада 2019 року, за результатами таємного голосування більшістю голосів заступником голови Волинського апеляційного суду обрали суддю судової палати з розгляду кримінальних справ Василя Подолюка.
Своєю чергою, новообраний заступник голови суду подякував колективу за підтримку та довіру.
Відповідно до частини третьої ст. 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду та його заступник обираються на посади шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів строком на три роки.
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Про це йдеться на сторінці суду у Facebook.
Нагадаємо, очільником Волинського апеляційного суду обрали суддю Гапончука Віктора Васильовича.
Відповідно до рішення зборів суддів від 29 листопада 2019 року, за результатами таємного голосування більшістю голосів заступником голови Волинського апеляційного суду обрали суддю судової палати з розгляду кримінальних справ Василя Подолюка.
Своєю чергою, новообраний заступник голови суду подякував колективу за підтримку та довіру.
Відповідно до частини третьої ст. 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду та його заступник обираються на посади шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів строком на три роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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