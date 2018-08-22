Обрали заступника нового очільника апеляційного суду Волині

Василя Подолюка.



Про це йдеться на сторінці суду у Facebook.



Нагадаємо, Гапончука Віктора Васильовича.



Відповідно до рішення зборів суддів від 29 листопада 2019 року, за результатами таємного голосування більшістю голосів заступником голови Волинського апеляційного суду обрали суддю судової палати з розгляду кримінальних справ Василя Подолюка.



Своєю чергою, новообраний заступник голови суду подякував колективу за підтримку та довіру.



Відповідно до частини третьої ст. 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду та його заступник обираються на посади шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів строком на три роки.



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