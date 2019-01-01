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У Луцьку шукатимуть нового перевізника на три маршрути

У Луцьку шукатимуть нового перевізника на три маршрути
У Луцьку шукатимуть перевізника на маршрути загального користування № 11, 14, 19.

Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому.

Нагадаємо, директор управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що станом на 25 листопада видали 23 тисяч неперсоніфікованих «карток лучанина», 23 700 – учнівських, 28 тисяч – студентських, 31 105 – пільгових квитків.

За словами Степанова, електронними квитками у маршрутках скористалися лише пів сотні разів, адже валідаторами обладнані не всі автобуси. Переговори тривають із «АТП 10701», «АТП 1» та фізичною–особою підприємцем Оплачко. Із тими, хто все ж не погодиться впроваджувати АСОП, розриватимуть договори.

Так, у документі йдеться про те, що договори на перевезення пасажирів за маршрутами № 11, 14, 19 не уклали, тому управлінням транспорту та зв’язку підготувало відповідний проєкт рішення.

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Теги: маршрутки, перевізники, Луцьк
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