У селі під Луцьком евакуатор з машиною злетіли у кювет





Дорожньо транспортна пригода трапилася 30 листопада на вулиці Рівненській, поблизу повороту у село Гаразджа. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Автомобіль-евакуатора та машина Bobcat, що була прилаштована вгорі на першій, з’їхали у кювет і перевернулися на бік. Обидва авто зазнали незначних механічних пошкоджень.





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