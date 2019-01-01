У селі під Луцьком евакуатор з машиною злетіли у кювет
Сьогодні, 09:25
У селі Струмівка, що під Луцьком евакуатор та машина Bobcat злетіли у кювет.
Дорожньо транспортна пригода трапилася 30 листопада на вулиці Рівненській, поблизу повороту у село Гаразджа. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Автомобіль-евакуатора та машина Bobcat, що була прилаштована вгорі на першій, з’їхали у кювет і перевернулися на бік. Обидва авто зазнали незначних механічних пошкоджень.
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Дорожньо транспортна пригода трапилася 30 листопада на вулиці Рівненській, поблизу повороту у село Гаразджа. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Автомобіль-евакуатора та машина Bobcat, що була прилаштована вгорі на першій, з’їхали у кювет і перевернулися на бік. Обидва авто зазнали незначних механічних пошкоджень.
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