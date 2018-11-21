У Любомльському краєзнавчому музеї зберігають унікальний експонат. ФОТО





Фонди Любомльського краєзнавчого музею поповнилися унікальною знахідкою – ​приватною печаткою. Її було випадково знайдено на дні одного із Шацьких озер. Про це



На жаль, наші музеї не настільки багаті, щоб мати вільні кошти для скуповування предметів, що можуть бути гідно представлені на стендах. Тож редакція газети вирішала допомогти, аби цікавий та добре збережений експонат не осів у приватній колекції, не «поплив» за кордон, а став окрасою експозиції. Відтак започатковуємо акцію «Стань другом музею». Видання профінансувало купівлю печатки, і нині вона перебуває у фон­дах Любомльського краєзнавчого музею.



Сподіваємося, що ініціатива «Волині» буде підтримана тими, хто розуміє, що значить бути меценатом і справжнім другом музею.



Директор Любомльського краєзнавчого музею Юрій Фініковський розповів, що для атрибутації звернулися до знаного фахівця в галузі сфрагістики (науки про печатки), доктора історичних наук Андрія Гречила.



Львівський учений повідомив, що йдеться про типову приватну печатку шляхтича, яка належить до першої половини ХІХ століття. Оскільки на ній немає герба, а лише ініціал, то визначити її належність можна хіба випадково – ​якщо пощастить виявити такі відбитки на якомусь документі. Можливо, вона належала комусь із місцевих землевласників.



На бронзовій підовальній (близькій за формою до овалу) печатці діаметром близько 20 мм зображено латинську літеру «R» та корону. Зі зворотного боку є вушко з отвором.



Юрій Фініковський вважає, що така річ могла бути виготовлена в одному екземплярі, а це ще більше ускладнює її атрибутацію.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Газета «Волинь» разом із Любомльським краєзнавчим музеєм започаткували акцію «Стань другом музею».Фонди Любомльського краєзнавчого музею поповнилися унікальною знахідкою – ​приватною печаткою. Її було випадково знайдено на дні одного із Шацьких озер. Про це пише Волинь.На жаль, наші музеї не настільки багаті, щоб мати вільні кошти для скуповування предметів, що можуть бути гідно представлені на стендах. Тож редакція газети вирішала допомогти, аби цікавий та добре збережений експонат не осів у приватній колекції, не «поплив» за кордон, а став окрасою експозиції. Відтак започатковуємо акцію «Стань другом музею». Видання профінансувало купівлю печатки, і нині вона перебуває у фон­дах Любомльського краєзнавчого музею.Сподіваємося, що ініціатива «Волині» буде підтримана тими, хто розуміє, що значить бути меценатом і справжнім другом музею.Директор Любомльського краєзнавчого музеюрозповів, що для атрибутації звернулися до знаного фахівця в галузі сфрагістики (науки про печатки), доктора історичних наук Андрія Гречила.Львівський учений повідомив, що йдеться про типову приватну печатку шляхтича, яка належить до першої половини ХІХ століття. Оскільки на ній немає герба, а лише ініціал, то визначити її належність можна хіба випадково – ​якщо пощастить виявити такі відбитки на якомусь документі. Можливо, вона належала комусь із місцевих землевласників.На бронзовій підовальній (близькій за формою до овалу) печатці діаметром близько 20 мм зображено латинську літеру «R» та корону. Зі зворотного боку є вушко з отвором.Юрій Фініковський вважає, що така річ могла бути виготовлена в одному екземплярі, а це ще більше ускладнює її атрибутацію.

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