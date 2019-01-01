Під Луцьком збили жінку: особу загиблої встановлюють
Сьогодні, 09:44
У селі Гірка Полонка Луцького району учора, 1 грудня, увечері автомобіль збив жінку, яка перебувала на проїжджій частині дороги.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у секторі комунікації поліції Волині.
Відомо, що за кермом автомобіля Nissan Almera був 34-річний житель міста Львова. Чоловік, за інформацією поліції, був тверезим.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини летальної аварії, а також особу загиблої у ДТП жінки. Вона померла на місці автопригоди.
За фактом смертельної аварії розпочали кримінальне провадження.
Фото ілюстративне.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у секторі комунікації поліції Волині.
Відомо, що за кермом автомобіля Nissan Almera був 34-річний житель міста Львова. Чоловік, за інформацією поліції, був тверезим.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини летальної аварії, а також особу загиблої у ДТП жінки. Вона померла на місці автопригоди.
За фактом смертельної аварії розпочали кримінальне провадження.
Фото ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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