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Під Луцьком збили жінку: особу загиблої встановлюють

Під Луцьком збили жінку: особу загиблої встановлюють
У селі Гірка Полонка Луцького району учора, 1 грудня, увечері автомобіль збив жінку, яка перебувала на проїжджій частині дороги.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у секторі комунікації поліції Волині.

Відомо, що за кермом автомобіля Nissan Almera був 34-річний житель міста Львова. Чоловік, за інформацією поліції, був тверезим.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини летальної аварії, а також особу загиблої у ДТП жінки. Вона померла на місці автопригоди.

За фактом смертельної аварії розпочали кримінальне провадження.

Фото ілюстративне.

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Теги: Гірка Полонка, смерть, аварія, жінка, ДТП
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