Біля Варшавського ринку у Луцьку – аварія





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Відомо, що вранці 2 грудня біля ринку зіткнулися автомобілі Mitsubishi та Lada. Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень. На щастя, в аварії ніхто не постраждав.



На місці події працювали поліцейські.









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