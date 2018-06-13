Біля Варшавського ринку у Луцьку – аварія
Сьогодні, 11:15
Поблизу Варшавського ринку на вулиці Кравчука у Луцьку зіткнулися дві автівки.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Відомо, що вранці 2 грудня біля ринку зіткнулися автомобілі Mitsubishi та Lada. Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень. На щастя, в аварії ніхто не постраждав.
На місці події працювали поліцейські.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Відомо, що вранці 2 грудня біля ринку зіткнулися автомобілі Mitsubishi та Lada. Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень. На щастя, в аварії ніхто не постраждав.
На місці події працювали поліцейські.
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