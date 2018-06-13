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Біля Варшавського ринку у Луцьку – аварія

Біля Варшавського ринку у Луцьку – аварія
Поблизу Варшавського ринку на вулиці Кравчука у Луцьку зіткнулися дві автівки.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Відомо, що вранці 2 грудня біля ринку зіткнулися автомобілі Mitsubishi та Lada. Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень. На щастя, в аварії ніхто не постраждав.

На місці події працювали поліцейські.

Біля Варшавського ринку у Луцьку – аварія
Біля Варшавського ринку у Луцьку – аварія
Біля Варшавського ринку у Луцьку – аварія



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Теги: аварія, Варшавський ринок, Луцьк
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