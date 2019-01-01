Проблему обміління Шацьких озер обговорили в профільному комітеті парламенту

З ініціативи народного депутата, першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористуваннявідбулася робоча нарада на тему “Обміління Шацьких озер: причини, наслідки, рішення”.На ній, зокрема, зазначалось, що нагальною є потреба постійного наукового моніторингу українською стороною можливого впливу на обміління Шацьких озер розробки покладів Хотиславського крейдового родовища у Білорусі, що розташоване за 25,8 км від озера Світязь.На сьогодні також не вивчили вплив на обміління Шацьких озер господарської діяльності приватних підприємств в аграрному та туристичному секторах регіону, немає даних про обсяг використання водних ресурсів у приватному секторі, де відбувається масове буріння локальних та індивідуальних свердловин.Основною проблемою падіння рівня води в Шацьких озерах науковці називають кліматичні особливості - дуже низький рівень опадів навесні та влітку цього року. Іншим чинником є інтенсифікація використання підземних вод на цій території.За підсумками обговорення створено робочу групу щодо питання обміління Шацьких озер. Її очолив голова парламентського Комітету з питань екологічної політики та природокористуванняСклад робочої групи щодо питання обміління Шацьких озер:Профільний комітет Верховної Ради також схвалив конкретні рекомендації щодо цієї проблематики для Кабінету Міністрів України та уповноважених органів виконавчої влади. Зокрема:1.: розглянути можливість розробки державної цільової екологічної програми «Регулювання гідро-екологічного балансу для збереження озер Шацької групи, річкових та водно-болотних комплексів Полісся» та подати її на розгляд до Верховної Ради Україниу І кварталі 2019 року.2.2.1 Передбачити можливість фінансування заходів, спрямованих на підтримку гідрологічного балансу озер Шацької групи в межах Шацького національного природного парку, створення моніторингової мережі та організацію комплексного екологічного моніторингу в зоні можливого впливу кар’єру піску та крейди родовища “Хотиславське” (Республіка Білорусь) у 2020 році та подальших роках за рахунок коштів бюджетної програми “Здійснення природоохоронних заходів”, зокрема з покращення стану довкілля”;2.2 розглянути можливість залучення урядів Польщі та Республіки Білорусь, а також міжнародних експертів та донорів з метою якнайшвидшого вирішення питання обміління Шацьких озер на міждержавному рівні.3.3.1 включити експертів з Інституту водних проблем та меліорації НААН України і Шацького національного природного парку до Робочої групи “Спільне використання водних ресурсів, проектування, будівництва, та експлуатації водогосподарських об’єктів” в рамках Міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва;3.2 передбачити фінансування заходів, спрямованих на відновлення меліоративних систем і гідротехнічних споруд державної власності на території Шацького району, здійснити заходи щодо підвищення їх функціонування за рахунок коштів бюджетної програми “Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області”.4.: розглянути питання щодо проведення комплексної перевірки юридичних та фізичних осіб в межах Шацького району щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства при проведенні господарської діяльності у частині спеціального водокористування (в тому числі, зрошення ягідних плантацій), влаштування свердловин (відбір напірних вод місцевим населенням і рекреаційними установами) та державного обліку водокористування.5.5.1 відновити моніторингові дослідження, розширити спостережну мережу на території Шацького національного природного парку і в зоні можливого впливу Хотиславського кар’єру та розробити програму комплексних моніторингових досліджень;5.2 здійснити наукове обґрунтування причин зниження водності на території Шацького національного природного парку;5.3 створити експертну групу та розробити довгострокову програму сталого водозабезпечення Шацького поозер’я за рахунок запровадження окремої бюджетної програми “Наукова і науково-технічна діяльність Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України щодо покращення водозабезпечення Шацького поозер’я”.6.- розглянути можливість:6.1 організації проведення узагальнення існуючих даних, підготовки висновків щодо причин обміління та пропозицій щодо можливих першочергових заходів для підтримки належного гідрологічного балансу озер Шацької групи спільно з Інститутом водних проблем та меліорації НААН України та Шацьким національним природним парком;6.2 забезпечення розробки проекту підтримки належного гідрологічного балансу на водних об’єктах регіону та здійснення реконструкції відповідних гідромеліоративних споруд за рахунок коштів обласного бюджету (в тому числі Волинського обласного фонду охорони навколишнього природного середовища) у 2020 році;6.3 проведення інвентаризації земель та стану землекористування в межах Шацького району з опрацюванням заходів з відновлення деградованих земель та гідрологічного режиму території;6.4 фінансування створення системи моніторингу контролю водозабезпечення Шацьких озер.7.7.1 провести наукові дослідження природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання та розробити наукові рекомендації з питань охорони навколишнього природного середовища та ефективного використання природних ресурсів на території Шацького національного природного парку;7.2 вжити заходів щодо здійснення контролю за дотриманням іншими землекористувачами (землевласниками) та громадянами в межах Шацького національного природного парку вимог природоохоронного законодавства України.