Невідомі вбили ланей, що мешкали у вольєрі у Воротневі: деталі. ФОТО 18+





Виявив тіла ланей 2 грудня близько 11:00 під час обходу вольєра лісівник Воротнівського лісництва ДП "Ківерцівське лісове господарство" Юрій Курчик.



"Побачив одне тіло лані при вході у вольєр. Потім обійшов весь периметр і побачив ще 6 тіл. У суботу сюди завозили корм і всі тварини були цілі. Учора вдень теж", - сказав він. На місце події викликали поліцію та ветеринарів.

Юрій Курчик

Головний лісничий ДП "ЛМГ "Звірівське" Вадим Читкайло повідомив, що загалом вольєр, де проживали тварини, має площу 9,2 гектара. Його створили у 2018 році з метою розведення, зокрема, ланей.

Вадим Читкайло

"Тварин закуповують на території інших лісових господарств, запускають сюди, утримують приплід, молодняк відловлюють та випускають у дику природу", - зауважив Вадим Читкайло. Жорстоко убитим ланям було до 3 років. Найближчим часом лісівники планували випускати цих звірів на волю.



"Раніше таких випадків не було. У нас навіть немає припущень, хто міг таке зробити. Це вчинили не з ціллю здобути м'ясо, адже навіть не виявили слідів, які б вказували на те, що тварин намагалися забрати", - відзначив лісівник.



Загалом на території вольєру мешкало 7 ланей та 15 оленів. Останніх стрільці не чіпали.



"Лані були більш ручними, підходили до огорожі, а олені полохливі. Можливо, через це вбили тільки самок, а, можливо, це зробили навмисно", - констатував Вадим Читкайло.



Своєю чергою, у поліції відомості про цю подію зареєстрували та встановлюють обставини загибелі тварин.



Попередньо слідчі кваліфікують цю подію за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 248 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне полювання. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1,7 тисячі гривень до 3,4 тисячі гривень або громадських робіт на строк від 160 до 200 годин, або обмеження волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів полювання та всього добутого.



Лісівники звертаються до громадян, особливо жителів навколишніх сіл, із проханням повідомити про підозрілі автомобілі та осіб, які можуть бути причетні до цього кривавого злочину.



Телефонуйте на цілодобову лінію (03332) 72 00 54 чи безпосередньо в поліцію.



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