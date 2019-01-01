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Магія зими: у Луцьку випав перший сніг. ФОТО

Магія зими: у Луцьку випав перший сніг. ФОТО
На другий день зими у Луцьку випав перший сніг, який подарував новорічно-різдвяний настрій і додав магії у буденне життя.

По обіді землю накрило пухке покривало з маленьких сніжинок.

Цього року сніг запізнився лише на один день. Він вкрив усе місто: дороги, дерева, будинки.

До слова, завтра вдень очікується невеликий сніг та слабка хуртовина.

Пропонуємо переглянути фотопідбірку засніженого вечірнього Луцька.


Магія зими: у Луцьку випав перший сніг. ФОТО
Магія зими: у Луцьку випав перший сніг. ФОТО
Магія зими: у Луцьку випав перший сніг. ФОТО
Магія зими: у Луцьку випав перший сніг. ФОТО
Магія зими: у Луцьку випав перший сніг. ФОТО
Магія зими: у Луцьку випав перший сніг. ФОТО
Магія зими: у Луцьку випав перший сніг. ФОТО
Магія зими: у Луцьку випав перший сніг. ФОТО
Магія зими: у Луцьку випав перший сніг. ФОТО
Магія зими: у Луцьку випав перший сніг. ФОТО
Магія зими: у Луцьку випав перший сніг. ФОТО
Магія зими: у Луцьку випав перший сніг. ФОТО
Магія зими: у Луцьку випав перший сніг. ФОТО
Магія зими: у Луцьку випав перший сніг. ФОТО
Магія зими: у Луцьку випав перший сніг. ФОТО
Магія зими: у Луцьку випав перший сніг. ФОТО
Магія зими: у Луцьку випав перший сніг. ФОТО
Магія зими: у Луцьку випав перший сніг. ФОТО
Магія зими: у Луцьку випав перший сніг. ФОТО
Магія зими: у Луцьку випав перший сніг. ФОТО
Магія зими: у Луцьку випав перший сніг. ФОТО
Магія зими: у Луцьку випав перший сніг. ФОТО

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Теги: Луцьк, перший сніг, фото
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