Магія зими: у Луцьку випав перший сніг. ФОТО
Сьогодні, 20:16
На другий день зими у Луцьку випав перший сніг, який подарував новорічно-різдвяний настрій і додав магії у буденне життя.
По обіді землю накрило пухке покривало з маленьких сніжинок.
Цього року сніг запізнився лише на один день. Він вкрив усе місто: дороги, дерева, будинки.
До слова, завтра вдень очікується невеликий сніг та слабка хуртовина.
Пропонуємо переглянути фотопідбірку засніженого вечірнього Луцька.
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По обіді землю накрило пухке покривало з маленьких сніжинок.
Цього року сніг запізнився лише на один день. Він вкрив усе місто: дороги, дерева, будинки.
До слова, завтра вдень очікується невеликий сніг та слабка хуртовина.
Пропонуємо переглянути фотопідбірку засніженого вечірнього Луцька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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