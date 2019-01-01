На Вінниччині кіт задушив немовля
Сьогодні, 00:14
Домашній кіт задушив 9-місячне немовля на Вінниччині. Дівчинку без ознак життя у візочку, з якого вискочив кіт, знайшла мати.
Про це повідомляє ТСН.
Немовля померло у дитячому візочку. За словами матері, коли вийшла на вулицю і заглянула у візочок, то звідти вистрибнув домашній кіт. Кинулась до донечки, а вона не дихала. "Молочко чує, тепло, вилізла грітися. Дитина була тепло одягнена і ручки були прикриті", - каже фельдшерка Галина Захарчук.
Матір викликала сільську фельдшерку, а та - швидку. "Ми застали дитину у стадії клінічної смерті. Приїхала швидка, відразу я прийшла. Ми не змогли, відразу настала біологічна смерть. Десь 30-40 хвилин ми провели в реанімації", - згадує медичка.
У поліції відкрили кримінальне провадження, але розглядають лише одну версію - нещасний випадок.
Мати дівчинки каже, що заколисала дитя у візочку на обійсті і пішла поратися по господарству, коли повернулась, а донька вже була без ознак життя. А з візочка утікав кіт.
Своєю чергою, для ветеринарів історія не така однозначна. Кажуть, дитя, навіть тепло закутане, мало б, задихаючись, перекинутися на бік або хоча б крутити головою. Кіт ніколи не спатиме, якщо йому незручно.
"Все залежить від величини тварини і від того, як дитина була запеленана. Зрозуміти психологію тварини неможливо. У них є інтистктивність, а тому незначні рухи дитини могли просто ніяк не повпливати, щоб кіт змінив своє положення. Можливо таке, що кіт просто звик і знав, що це одна сім’я і міг не відреагувати на рухи", - пояснив ветеренар Іван Левінський.
Дитя могло задихнутися через набряк від сильної алергії на шерсть. Утім, родичі це заперечують. Мовляв, Саша з котом постійно гралася. Сніжани та Олександра - це перша і єдина дитина, розповідає бабуся. У матері була складна вагітність і тяжкі пологи. Але, за її словами, дівчинка народилася здоровою.
У сільській раді розповідають, що родина переїхала у село торік і придбала тут хату. Живуть хоч і небагато, але дружно. "Сім'я характеризується з позитивної сторони, нарікань не було. Знаємо, що мама дивилася за дитиною, сім'я благополучна. Чоловік не в селі працював, був на на заробітки, а жінка в декреті", - розповіла працівниця сільської ради Інна Коваль.
Сусіди приголомшені, батькам співчуває усе село. Біля 22-річної матері постійно чергує місцева фельдшерка. Жінка перебуває стані шоку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє ТСН.
Немовля померло у дитячому візочку. За словами матері, коли вийшла на вулицю і заглянула у візочок, то звідти вистрибнув домашній кіт. Кинулась до донечки, а вона не дихала. "Молочко чує, тепло, вилізла грітися. Дитина була тепло одягнена і ручки були прикриті", - каже фельдшерка Галина Захарчук.
Матір викликала сільську фельдшерку, а та - швидку. "Ми застали дитину у стадії клінічної смерті. Приїхала швидка, відразу я прийшла. Ми не змогли, відразу настала біологічна смерть. Десь 30-40 хвилин ми провели в реанімації", - згадує медичка.
У поліції відкрили кримінальне провадження, але розглядають лише одну версію - нещасний випадок.
Мати дівчинки каже, що заколисала дитя у візочку на обійсті і пішла поратися по господарству, коли повернулась, а донька вже була без ознак життя. А з візочка утікав кіт.
Своєю чергою, для ветеринарів історія не така однозначна. Кажуть, дитя, навіть тепло закутане, мало б, задихаючись, перекинутися на бік або хоча б крутити головою. Кіт ніколи не спатиме, якщо йому незручно.
"Все залежить від величини тварини і від того, як дитина була запеленана. Зрозуміти психологію тварини неможливо. У них є інтистктивність, а тому незначні рухи дитини могли просто ніяк не повпливати, щоб кіт змінив своє положення. Можливо таке, що кіт просто звик і знав, що це одна сім’я і міг не відреагувати на рухи", - пояснив ветеренар Іван Левінський.
Дитя могло задихнутися через набряк від сильної алергії на шерсть. Утім, родичі це заперечують. Мовляв, Саша з котом постійно гралася. Сніжани та Олександра - це перша і єдина дитина, розповідає бабуся. У матері була складна вагітність і тяжкі пологи. Але, за її словами, дівчинка народилася здоровою.
У сільській раді розповідають, що родина переїхала у село торік і придбала тут хату. Живуть хоч і небагато, але дружно. "Сім'я характеризується з позитивної сторони, нарікань не було. Знаємо, що мама дивилася за дитиною, сім'я благополучна. Чоловік не в селі працював, був на на заробітки, а жінка в декреті", - розповіла працівниця сільської ради Інна Коваль.
Сусіди приголомшені, батькам співчуває усе село. Біля 22-річної матері постійно чергує місцева фельдшерка. Жінка перебуває стані шоку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Вінниччині кіт задушив немовля
Сьогодні, 00:14
3 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
США передали Нацполіції 88 автомобілів
02 грудень, 23:34
Волинські волейболістки пройшли до ІІІ туру Кубку України
02 грудень, 22:59
Луцька малеча писала ікони. ФОТО
02 грудень, 22:28