Пробне ЗНО - 2020: відомі дати реєстрації та іспитів

У 2020 році пробне ЗНО відбуватиметься в кінці березня. Реєстрація для участі в тесті триватиме від 3 до 24 січня.Відповідний наказ підписав виконувач обов'язків директора українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко, повідомляє Освіта24.Сам тест з української мови та літератури вступники матимуть можливість скласти 21 березня. Іспит з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії та іноземної мови (на вибір англійської, іспанської, німецької та французької) відбудеться 28 березня.Пробний тест не є обов’язковим для абітурієнтів, до того ж платним.Вартість тестування планують оголосити до 11 грудня. Інформація з’явиться на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти."Репетиція" іспиту проводиться з метою ознайомлення всіх охочих зі структурою тесту та процедурою складання загалом. Зокрема, учасники матимуть можливість:пройти пробний тест, попрактикуватись в заповненні бланків відповідей;отримати правильні відповіді до завдань пробного тестування, що будуть розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти після тесту у визначений час;психологічно налаштуватися на проходження зовнішнього незалежного оцінювання;навчитися ефективно розподіляти час;оцінити свій рівень навчальних досягнень.