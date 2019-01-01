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Пробне ЗНО - 2020: відомі дати реєстрації та іспитів

Пробне ЗНО - 2020: відомі дати реєстрації та іспитів
У 2020 році пробне ЗНО відбуватиметься в кінці березня. Реєстрація для участі в тесті триватиме від 3 до 24 січня.

Відповідний наказ підписав виконувач обов'язків директора українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко, повідомляє Освіта24.

Сам тест з української мови та літератури вступники матимуть можливість скласти 21 березня. Іспит з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії та іноземної мови (на вибір англійської, іспанської, німецької та французької) відбудеться 28 березня.

Пробний тест не є обов’язковим для абітурієнтів, до того ж платним.

Вартість тестування планують оголосити до 11 грудня. Інформація з’явиться на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

"Репетиція" іспиту проводиться з метою ознайомлення всіх охочих зі структурою тесту та процедурою складання загалом. Зокрема, учасники матимуть можливість:

пройти пробний тест, попрактикуватись в заповненні бланків відповідей;
отримати правильні відповіді до завдань пробного тестування, що будуть розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти після тесту у визначений час;
психологічно налаштуватися на проходження зовнішнього незалежного оцінювання;
навчитися ефективно розподіляти час;
оцінити свій рівень навчальних досягнень.

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Теги: ЗНО
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