Пробне ЗНО - 2020: відомі дати реєстрації та іспитів
Сьогодні, 07:18
У 2020 році пробне ЗНО відбуватиметься в кінці березня. Реєстрація для участі в тесті триватиме від 3 до 24 січня.
Відповідний наказ підписав виконувач обов'язків директора українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко, повідомляє Освіта24.
Сам тест з української мови та літератури вступники матимуть можливість скласти 21 березня. Іспит з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії та іноземної мови (на вибір англійської, іспанської, німецької та французької) відбудеться 28 березня.
Пробний тест не є обов’язковим для абітурієнтів, до того ж платним.
Вартість тестування планують оголосити до 11 грудня. Інформація з’явиться на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.
"Репетиція" іспиту проводиться з метою ознайомлення всіх охочих зі структурою тесту та процедурою складання загалом. Зокрема, учасники матимуть можливість:
пройти пробний тест, попрактикуватись в заповненні бланків відповідей;
отримати правильні відповіді до завдань пробного тестування, що будуть розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти після тесту у визначений час;
психологічно налаштуватися на проходження зовнішнього незалежного оцінювання;
навчитися ефективно розподіляти час;
оцінити свій рівень навчальних досягнень.
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Відповідний наказ підписав виконувач обов'язків директора українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко, повідомляє Освіта24.
Сам тест з української мови та літератури вступники матимуть можливість скласти 21 березня. Іспит з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії та іноземної мови (на вибір англійської, іспанської, німецької та французької) відбудеться 28 березня.
Пробний тест не є обов’язковим для абітурієнтів, до того ж платним.
Вартість тестування планують оголосити до 11 грудня. Інформація з’явиться на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.
"Репетиція" іспиту проводиться з метою ознайомлення всіх охочих зі структурою тесту та процедурою складання загалом. Зокрема, учасники матимуть можливість:
пройти пробний тест, попрактикуватись в заповненні бланків відповідей;
отримати правильні відповіді до завдань пробного тестування, що будуть розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти після тесту у визначений час;
психологічно налаштуватися на проходження зовнішнього незалежного оцінювання;
навчитися ефективно розподіляти час;
оцінити свій рівень навчальних досягнень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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