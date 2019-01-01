Через ожеледицю на дорозі Луцьк–Дубно застрягли 12 вантажівок. ФОТО

На дорозі Луцьк–Дубно поблизу села Брищі Млинівського району 12 вантажівок не могли проїхати через ожеледицю. Їх відбуксирували за допомогою важкої техніки.Про це повідомляють рівненські рятувальники.Так, інформують, що 2 грудня о 22:20 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про те, що на ділянці дороги М-19 "Доманове-Тереблече" поблизу села Брищі Млинівського району через ожеледицю ускладнений рух.На місце події було направили млинівських рятувальників на спецтехніці та шляховиків. Дорогу спочатку посипали піском, після чого надзвичайники відбуксирували шість вантажних автомобілів, решта машин самостійно змогли продовжити рух.До надання допомоги залучили дві одиниці спецтехніки ДСНС та вісім рятувальників.