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Волинські атовці влаштували мітинг через представлення Погуляйка. ФОТО

Волинські атовці влаштували мітинг через представлення Погуляйка. ФОТО
Представники організацій, що об’єднують учасників бойових дій на Сході України, зібралися під Волинською облдержадміністрацією, аби висловити своє невдоволення призначенням на посаду очільника області луганчанина Юрія Погуляйка.

Мітинг волинських атовців відбувся напередодні представлення Погуляйка сьогодні, 3 грудня.

Зауважимо, що в ОДА має відбутися зустріч першого заступника керівника Офісу президента України Сергія Трофімова з очільниками органів влади та місцевого самоврядування.

Керівник громадського формування «Буг», ковельчанин Олександр Калюжний (він же – Саша Харьковський зауважив, що атовці більше чекали побачити у Луцьку президента Володимира Зеленського.

«Невже не можна було вибрати місцевого губернатора? Думаю, є достойні люди, які живуть тут, у нас. Ми більше хотіли побачити президента. Ми хотіли запитати, чому хлопців викликають в СБУ. Але це більше питання до президента», - сказав він.

«Ми просто прийшли, щоб вони бачили, що ми ще є», - сказав про мету свого візиту у Волинську ОДА кіборг Андрій Серганчук, більш відомий під позивним «Фестиваль».

Нагадаємо, у жовтні уряд погодив призначення голови Волинської ОДА Погуляйка Юрія Михайловича. Утім, після цього волинські депутати назвали призначення на посаду голови ОДА «чужої для Волині людини» стратегічною помилкою.
Волинські атовці влаштували мітинг через представлення Погуляйка. ФОТО
Волинські атовці влаштували мітинг через представлення Погуляйка. ФОТО
Волинські атовці влаштували мітинг через представлення Погуляйка. ФОТО
Волинські атовці влаштували мітинг через представлення Погуляйка. ФОТО
Волинські атовці влаштували мітинг через представлення Погуляйка. ФОТО
Волинські атовці влаштували мітинг через представлення Погуляйка. ФОТО
Волинські атовці влаштували мітинг через представлення Погуляйка. ФОТО
Волинські атовці влаштували мітинг через представлення Погуляйка. ФОТО
Волинські атовці влаштували мітинг через представлення Погуляйка. ФОТО
Волинські атовці влаштували мітинг через представлення Погуляйка. ФОТО
Волинські атовці влаштували мітинг через представлення Погуляйка. ФОТО
Волинські атовці влаштували мітинг через представлення Погуляйка. ФОТО
Волинські атовці влаштували мітинг через представлення Погуляйка. ФОТО
Волинські атовці влаштували мітинг через представлення Погуляйка. ФОТО
Волинські атовці влаштували мітинг через представлення Погуляйка. ФОТО
Волинські атовці влаштували мітинг через представлення Погуляйка. ФОТО

Волинські атовці влаштували мітинг через представлення Погуляйка. ФОТО
Волинські атовці влаштували мітинг через представлення Погуляйка. ФОТО
Волинські атовці влаштували мітинг через представлення Погуляйка. ФОТО
Волинські атовці влаштували мітинг через представлення Погуляйка. ФОТО
Волинські атовці влаштували мітинг через представлення Погуляйка. ФОТО



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Теги: мітинг, атовці, Юрій Погуляйко
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Коментарі 1
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А що, голосуючи на виборах за Зе та його команду, волиняни сподівалися. що країною керуватимуть націоналісти?
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