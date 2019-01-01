Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Сьогодні, 15:09
У стінах облдержадміністрації перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофімов представив нового очільника Волині. Ним став уродженець Луганщини Юрій Погуляйко.
Відбулося це майже о 15 годині у вівторок, 3 грудня.
На початку Сергій Трофімов зауважив, що президент хотів бути присутнім на представленні голови ОДА, зважаючи на значення Волині, однак не зміг через нагальні справи. Тож Трофімов представив Юрія Погуляйка.
«Насамперед хочу висловити слова подяки президенту України за виявлену довіру. Для мене голова ОДА – не посада, а парадигма мислення», - відзначив Юрій Погуляйко. Він запевнив, що його дії будуть спрямовані на принесення користі суспільству і сказав, що хоче бачити у своїй команді патріотів-професіоналів.
Нагадаємо, 28 жовтня Кабмін погодив призначення голови Волинської ОДА Погуляйка Юрія Михайловича.
Утім, після цього Волинська обласна рада зібралася на позачергову сесію, аби висловити невдоволення можливим кадровим рішенням. З трибуни у сесійній залі депутати виступали щодо того, що волиняни мусять диктувати свою волю Києву з приводу таких питань.
30 жовтня аналогічне звернення підтримала й Луцька міська рада.
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Довідкова інформація:
Раніше Юрій Погуляйко був заступником голови Луганської обласної державної адміністрації.
Юрій Михайлович Погуляйко народився у селі Верхнєшевирьовка Краснодонського району Луганської області 12 листопада 1978 року. Має три вищі освіти. Закінчив Луганський державний аграрний університет (менеджер організацій і підприємств), Міжрегіональну Академію управління персоналом (юрист), Академію управління Міністерства внутрішніх справ (юрист).
Трудову біографію почав дільничним інспектором міліції, оперуповноваженим відділення Державної служби боротьби з економічної злочинністю Краснодонського міського відділу УМВС України в Луганській області.
Проходив службу на посадах рядового на начальницького складу в органах внутрішніх справ МВС України в Миколаївській, Дніпропетровській, Чернігівській та Луганській областях, потім – в Національній поліції України.
Останнє місце роботи до призначення першим заступником голови Луганської облдержадміністрації – служба в податковій міліції Головного управління ДФС у Донецькій області.
Сімейний стан – одружений, має двох дітей.
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Відбулося це майже о 15 годині у вівторок, 3 грудня.
На початку Сергій Трофімов зауважив, що президент хотів бути присутнім на представленні голови ОДА, зважаючи на значення Волині, однак не зміг через нагальні справи. Тож Трофімов представив Юрія Погуляйка.
«Насамперед хочу висловити слова подяки президенту України за виявлену довіру. Для мене голова ОДА – не посада, а парадигма мислення», - відзначив Юрій Погуляйко. Він запевнив, що його дії будуть спрямовані на принесення користі суспільству і сказав, що хоче бачити у своїй команді патріотів-професіоналів.
Нагадаємо, 28 жовтня Кабмін погодив призначення голови Волинської ОДА Погуляйка Юрія Михайловича.
Утім, після цього Волинська обласна рада зібралася на позачергову сесію, аби висловити невдоволення можливим кадровим рішенням. З трибуни у сесійній залі депутати виступали щодо того, що волиняни мусять диктувати свою волю Києву з приводу таких питань.
30 жовтня аналогічне звернення підтримала й Луцька міська рада.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинські атовці влаштували мітинг через представлення Погуляйка. ФОТО
Довідкова інформація:
Раніше Юрій Погуляйко був заступником голови Луганської обласної державної адміністрації.
Юрій Михайлович Погуляйко народився у селі Верхнєшевирьовка Краснодонського району Луганської області 12 листопада 1978 року. Має три вищі освіти. Закінчив Луганський державний аграрний університет (менеджер організацій і підприємств), Міжрегіональну Академію управління персоналом (юрист), Академію управління Міністерства внутрішніх справ (юрист).
Трудову біографію почав дільничним інспектором міліції, оперуповноваженим відділення Державної служби боротьби з економічної злочинністю Краснодонського міського відділу УМВС України в Луганській області.
Проходив службу на посадах рядового на начальницького складу в органах внутрішніх справ МВС України в Миколаївській, Дніпропетровській, Чернігівській та Луганській областях, потім – в Національній поліції України.
Останнє місце роботи до призначення першим заступником голови Луганської облдержадміністрації – служба в податковій міліції Головного управління ДФС у Донецькій області.
Сімейний стан – одружений, має двох дітей.
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