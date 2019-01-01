Справа для душі стала бізнесом: у Луцьку люди із «золотими» руками ділилися історіями успіху. ФОТО

У Луцьку відбувся форум «Розвиток заради майбутнього», де підбили підсумки реалізації освітніх проектів Волинського обласного центру зайнятості «Успішна громада» та «Територія майстерності», що діяли на теренах області впродовж року з грудня 2018-го. На захід прийшли рукодільники, миловари, художники, бджолярі та інші люди з «золотими» руками, як то кажуть, себе показати й на інших подивитись.Гості обмінювалися досвідом і обговорювали шляхи співпраці соціальних партнерів, представників громад, роботодавців і власників бізнесу, аби знайти правильний шлях себе реалізувати у справі, яка подобається, а в перспективі ще й приноситиме кошти.Так, у приміщенні Passage Interdit майже 80 учасників форуму презентували свої роботи і розповідали історії того, як звичайне захоплення «для душі» вони перетворили у прибуткову справу життя.Директор Волинського обласного центру зайнятостірозповів, що впродовж січня – жовтня на обліку в службі зайнятості перебувало більше 12 тисяч осіб, 50% з них вже працевлаштували. Під час реалізації проекту «Успішна громада», перш за все, керувалися результатами дослідження оперативної інформації стосовно перспективної потреби в кадрах у межах конкретної ОТГ, тоді проводили відповідне навчання та максимально сприяли розвитку підприємництва.Напрацювавши базу успішних кейсів щодо ефективної самозайнятості, розвитку бізнесу та побудови професійної кар’єри для громад, працівники служби зайнятості максимально розширюють співпрацю з партнерами, аби сприяти економічному розвитку громад.Так, оперативні дослідження показали, що здебільшого ОТГ Волині потребують таких фахівців: економіст, юристконсультант, вчитель/вихователь, бібліотекар, фахівець містобудування та архітектури, художній керівник, проектний менеджер, реєстратор, землевпорядник та соцпрацівник. Дослідження розраховані, як на оперативну так і на перспективну потреби. Впродовж лютого – липня 2019 року за цими напрямками працевлаштували 574 особи, у цей час 583 жителі громади трудилися на сезонних та громадських роботах.«Територія майстерності» – ще один проект для підвищення професійної компетенції мешканців сільських місцевостей і ОТГ, який в основному напрямлений на розвиток мережі та напрацювання бази кейсів щодо ефективного розвитку бізнесу у агросекторі, однак зачасту траплялися і охочі перетворити своє хобі, яке не пов’язане із цією галуззю, у бізнес.Працівники служби зайнятості попередньо проводили опитування селищних голів та представників ОТГ щодо специфіки розвитку виробництва у конкретному районі, паралельно здійснювали і дослідження інтересів самих безробітних. Так, найбільш цікавими сферами були: кооперація, агрономія, тваринництво, прахівництво, рибоводство, бджільництво, садівництво, якідництво, квіткарство, національна кухня, народні промисли, підприємництво та агротуристика.Наступним кроком для успішної реалізації проекту став моніторинг партнерських організацій і консультантів-практиків, аби сформувати належні цільові групи серед безробітних для участі в навчальних семінарах, практичних майстер-класах, екскурсіях, робочих зустрічах та інших заходах. В загальному їх провели більше трьохсот із залученням понад 5-ти тисячі учасників та 109-ти соцпартнерів. Заходи проводили на 208 найрізноманітніших тематик. Як результат, 255 осіб працевлаштували у сфері сільського господарства, 108 здобули професію для агросекторі, десятеро започаткували власну справу.На форумі бізнесмени розповідали та знайомили гостей зі своїми проектами, демонстрували роботи і ділилися досвідом.