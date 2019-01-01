вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Волинь – це не кар'єрна сходинка»: з якими претензіями атовці прийшли до Погуляйка. ФОТО

«Волинь – це не кар'єрна сходинка»: з якими претензіями атовці прийшли до Погуляйка. ФОТО
Приблизно сотня представників організацій, що об’єднують учасників бойових дій на Сході України, зібралася у Волинській облдержадміністрації, аби висловити своє невдоволення призначенням на посаду очільника області луганчанина Юрія Погуляйка.

Напередодні офіційного представлення сьогодні, 3 грудня, атовці влаштували мітинг, а після – прийшли на розмову з Юрієм Погуляйком.

Нового очільника Волині представив перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофімов. Після наради з очільниками органів влади та місцевого самоврядування він разом із Погуляйком пішов на розмову до атовців, яких на той час було вже чимало. Серед присутніх – представники «Національних дружин», «Нацкорпусу» та інших організацій.

Юрія Погуляйка, який зайшов у переповнену залу, атовці зустріли словами: «А ну-ка, давай-ка, атсюда, Пагуляйка».

Керівник волинського осередку «Нацкорпусу» Андрій Дяченко своє невдоволення пояснив так: «Він працював в системі МВС. Нова влада каже, що не буде людей зі старої системи. А тут людина з високих посад часів Януковича. Тепер ця людина приїхала виводити нашу область з кризи. Нам в це не віриться».

Атовці запитували Трофімова, «за які заслуги» Зеленський призначив Погуляйка головою Волинської ОДА. Мовляв, на Волині є достойні кандидати. Утім, конкретних прізвищ невдоволені не називали.

Присутні атовці висловлювалися з приводу того, що Волинь втратить у темпах децентралізації, через те, що немісцева людина довго вникатиме в особливості регіону.

«Волинь – це не кар’єрна сходинка. Ми не хочемо, щоб люди приходили сюди на посади, щоб просто потім скочити у Київ», - сказав очільник «Нацдружин» у Луцьку Вадим Крикун.

«Ми просто попереджуємо, що кожен крок, кожен наказ, кожен підпис буде контролюватися. Ми будемо діяти, якщо щось буде не так», - сказав Погуляйку Андрій Дяченко.

Той натомість пообіцяв, що працюватиме на благо Волині.

Окрім того, атовці зауважили, що на Волинь приїжджають представники СБУ з Луганщини для допитів місцевих учасників бойових дій. Погуляйко пообіцяв розібратися.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Погуляйку озвучили першочергові завдання на Волині.

«Завтра ви можете прийти до мене в кабінет і поспілкуватися», - сказав Погуляйко. Утім, атовці відповіли, що їм не потрібні запрошення до кабінетів.

Зрештою, Юрій Погуляйко вийшов провести Сергія Трофімова, який мав їхати до Києва, і пообіцяв повернутися на розмову.

Атовці ж зауважили, що такий початок спілкування їм не до вподоби і вирішили не чекати, поки Погуляйко повернеться.

«Волинь – це не кар'єрна сходинка»: з якими претензіями атовці прийшли до Погуляйка. ФОТО
«Волинь – це не кар'єрна сходинка»: з якими претензіями атовці прийшли до Погуляйка. ФОТО
«Волинь – це не кар'єрна сходинка»: з якими претензіями атовці прийшли до Погуляйка. ФОТО
«Волинь – це не кар'єрна сходинка»: з якими претензіями атовці прийшли до Погуляйка. ФОТО
«Волинь – це не кар'єрна сходинка»: з якими претензіями атовці прийшли до Погуляйка. ФОТО
«Волинь – це не кар'єрна сходинка»: з якими претензіями атовці прийшли до Погуляйка. ФОТО
«Волинь – це не кар'єрна сходинка»: з якими претензіями атовці прийшли до Погуляйка. ФОТО
«Волинь – це не кар'єрна сходинка»: з якими претензіями атовці прийшли до Погуляйка. ФОТО
«Волинь – це не кар'єрна сходинка»: з якими претензіями атовці прийшли до Погуляйка. ФОТО
«Волинь – це не кар'єрна сходинка»: з якими претензіями атовці прийшли до Погуляйка. ФОТО
«Волинь – це не кар'єрна сходинка»: з якими претензіями атовці прийшли до Погуляйка. ФОТО
«Волинь – це не кар'єрна сходинка»: з якими претензіями атовці прийшли до Погуляйка. ФОТО
«Волинь – це не кар'єрна сходинка»: з якими претензіями атовці прийшли до Погуляйка. ФОТО
«Волинь – це не кар'єрна сходинка»: з якими претензіями атовці прийшли до Погуляйка. ФОТО
«Волинь – це не кар'єрна сходинка»: з якими претензіями атовці прийшли до Погуляйка. ФОТО
«Волинь – це не кар'єрна сходинка»: з якими претензіями атовці прийшли до Погуляйка. ФОТО
«Волинь – це не кар'єрна сходинка»: з якими претензіями атовці прийшли до Погуляйка. ФОТО
«Волинь – це не кар'єрна сходинка»: з якими претензіями атовці прийшли до Погуляйка. ФОТО
«Волинь – це не кар'єрна сходинка»: з якими претензіями атовці прийшли до Погуляйка. ФОТО
«Волинь – це не кар'єрна сходинка»: з якими претензіями атовці прийшли до Погуляйка. ФОТО
«Волинь – це не кар'єрна сходинка»: з якими претензіями атовці прийшли до Погуляйка. ФОТО
«Волинь – це не кар'єрна сходинка»: з якими претензіями атовці прийшли до Погуляйка. ФОТО
«Волинь – це не кар'єрна сходинка»: з якими претензіями атовці прийшли до Погуляйка. ФОТО
«Волинь – це не кар'єрна сходинка»: з якими претензіями атовці прийшли до Погуляйка. ФОТО
«Волинь – це не кар'єрна сходинка»: з якими претензіями атовці прийшли до Погуляйка. ФОТО
«Волинь – це не кар'єрна сходинка»: з якими претензіями атовці прийшли до Погуляйка. ФОТО
«Волинь – це не кар'єрна сходинка»: з якими претензіями атовці прийшли до Погуляйка. ФОТО
«Волинь – це не кар'єрна сходинка»: з якими претензіями атовці прийшли до Погуляйка. ФОТО
«Волинь – це не кар'єрна сходинка»: з якими претензіями атовці прийшли до Погуляйка. ФОТО
«Волинь – це не кар'єрна сходинка»: з якими претензіями атовці прийшли до Погуляйка. ФОТО
«Волинь – це не кар'єрна сходинка»: з якими претензіями атовці прийшли до Погуляйка. ФОТО
«Волинь – це не кар'єрна сходинка»: з якими претензіями атовці прийшли до Погуляйка. ФОТО
«Волинь – це не кар'єрна сходинка»: з якими претензіями атовці прийшли до Погуляйка. ФОТО
«Волинь – це не кар'єрна сходинка»: з якими претензіями атовці прийшли до Погуляйка. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ОДА, атовці, Юрій Погуляйко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 5
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Цікавить одне, якщо більшості тих "прихожан" вручити повістку до лав ЗСУ - яка буде реакція? :)))
Відповісти
Раз зібралися ці "невдоволені друзі атошніку куйожнікі", то дружньою пішою ходою до Кійова, до президента - бо він призначив. Або у міськзраду питать як соплі витирати і навчитись працювати.
Відповісти
щось підказує, що піде скоріше від савченка
Відповісти
А по скільки заплатили цим підар*** Атовцям, щоб вони прийшли робити провокації?
Відповісти
Ой госпаді, як же заїб*** ці Атовці. Вони показують себе мол вони герої, царями...Просто мерзость.
Відповісти
Вибір редактора
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Представили нового очільника прокуратури Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як отримати е-квиток для оплати проїзду тим, хто не зареєстрований у Луцьку
Сьогодні, 17:28
В кінотеатрі «PremierCity» щовівторка – «День глядача»*
Сьогодні, 17:00
«Волинь – це не кар'єрна сходинка»: з якими претензіями атовці прийшли до Погуляйка. ФОТО
Сьогодні, 16:47
Зеленський погодив Погуляйка головою Волинської ОДА. УКАЗ
Сьогодні, 16:25
У Луцьку готель «Світязь» хочуть приватизувати
Сьогодні, 16:22
Схожі новини
Зеленський погодив Погуляйка головою Волинської ОДА. УКАЗ Зеленський погодив Погуляйка головою Волинської ОДА. УКАЗ
Сьогодні, 16:25
Погуляйку озвучили першочергові завдання на Волині Погуляйку озвучили першочергові завдання на Волині
Сьогодні, 15:26
Волинські атовці влаштували мітинг через представлення Погуляйка. ФОТО Волинські атовці влаштували мітинг через представлення Погуляйка. ФОТО
Сьогодні, 13:56
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Сьогодні, 15:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як отримати е-квиток для оплати проїзду тим, хто не зареєстрований у Луцьку
Сьогодні, 17:28
 0
В кінотеатрі «PremierCity» щовівторка – «День глядача»*
Сьогодні, 17:00
 0
«Волинь – це не кар'єрна сходинка»: з якими претензіями атовці прийшли до Погуляйка. ФОТО
Сьогодні, 16:47
 0
Зеленський погодив Погуляйка головою Волинської ОДА. УКАЗ
Сьогодні, 16:25
 0
У Луцьку готель «Світязь» хочуть приватизувати
Сьогодні, 16:22
 0
Медіа
відео
1/8