«Волинь – це не кар'єрна сходинка»: з якими претензіями атовці прийшли до Погуляйка. ФОТО
Сьогодні, 16:47
Приблизно сотня представників організацій, що об’єднують учасників бойових дій на Сході України, зібралася у Волинській облдержадміністрації, аби висловити своє невдоволення призначенням на посаду очільника області луганчанина Юрія Погуляйка.
Напередодні офіційного представлення сьогодні, 3 грудня, атовці влаштували мітинг, а після – прийшли на розмову з Юрієм Погуляйком.
Нового очільника Волині представив перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофімов. Після наради з очільниками органів влади та місцевого самоврядування він разом із Погуляйком пішов на розмову до атовців, яких на той час було вже чимало. Серед присутніх – представники «Національних дружин», «Нацкорпусу» та інших організацій.
Юрія Погуляйка, який зайшов у переповнену залу, атовці зустріли словами: «А ну-ка, давай-ка, атсюда, Пагуляйка».
Керівник волинського осередку «Нацкорпусу» Андрій Дяченко своє невдоволення пояснив так: «Він працював в системі МВС. Нова влада каже, що не буде людей зі старої системи. А тут людина з високих посад часів Януковича. Тепер ця людина приїхала виводити нашу область з кризи. Нам в це не віриться».
Атовці запитували Трофімова, «за які заслуги» Зеленський призначив Погуляйка головою Волинської ОДА. Мовляв, на Волині є достойні кандидати. Утім, конкретних прізвищ невдоволені не називали.
Присутні атовці висловлювалися з приводу того, що Волинь втратить у темпах децентралізації, через те, що немісцева людина довго вникатиме в особливості регіону.
«Волинь – це не кар’єрна сходинка. Ми не хочемо, щоб люди приходили сюди на посади, щоб просто потім скочити у Київ», - сказав очільник «Нацдружин» у Луцьку Вадим Крикун.
«Ми просто попереджуємо, що кожен крок, кожен наказ, кожен підпис буде контролюватися. Ми будемо діяти, якщо щось буде не так», - сказав Погуляйку Андрій Дяченко.
Той натомість пообіцяв, що працюватиме на благо Волині.
Окрім того, атовці зауважили, що на Волинь приїжджають представники СБУ з Луганщини для допитів місцевих учасників бойових дій. Погуляйко пообіцяв розібратися.
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«Завтра ви можете прийти до мене в кабінет і поспілкуватися», - сказав Погуляйко. Утім, атовці відповіли, що їм не потрібні запрошення до кабінетів.
Зрештою, Юрій Погуляйко вийшов провести Сергія Трофімова, який мав їхати до Києва, і пообіцяв повернутися на розмову.
Атовці ж зауважили, що такий початок спілкування їм не до вподоби і вирішили не чекати, поки Погуляйко повернеться.
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Напередодні офіційного представлення сьогодні, 3 грудня, атовці влаштували мітинг, а після – прийшли на розмову з Юрієм Погуляйком.
Нового очільника Волині представив перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофімов. Після наради з очільниками органів влади та місцевого самоврядування він разом із Погуляйком пішов на розмову до атовців, яких на той час було вже чимало. Серед присутніх – представники «Національних дружин», «Нацкорпусу» та інших організацій.
Юрія Погуляйка, який зайшов у переповнену залу, атовці зустріли словами: «А ну-ка, давай-ка, атсюда, Пагуляйка».
Керівник волинського осередку «Нацкорпусу» Андрій Дяченко своє невдоволення пояснив так: «Він працював в системі МВС. Нова влада каже, що не буде людей зі старої системи. А тут людина з високих посад часів Януковича. Тепер ця людина приїхала виводити нашу область з кризи. Нам в це не віриться».
Атовці запитували Трофімова, «за які заслуги» Зеленський призначив Погуляйка головою Волинської ОДА. Мовляв, на Волині є достойні кандидати. Утім, конкретних прізвищ невдоволені не називали.
Присутні атовці висловлювалися з приводу того, що Волинь втратить у темпах децентралізації, через те, що немісцева людина довго вникатиме в особливості регіону.
«Волинь – це не кар’єрна сходинка. Ми не хочемо, щоб люди приходили сюди на посади, щоб просто потім скочити у Київ», - сказав очільник «Нацдружин» у Луцьку Вадим Крикун.
«Ми просто попереджуємо, що кожен крок, кожен наказ, кожен підпис буде контролюватися. Ми будемо діяти, якщо щось буде не так», - сказав Погуляйку Андрій Дяченко.
Той натомість пообіцяв, що працюватиме на благо Волині.
Окрім того, атовці зауважили, що на Волинь приїжджають представники СБУ з Луганщини для допитів місцевих учасників бойових дій. Погуляйко пообіцяв розібратися.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Погуляйку озвучили першочергові завдання на Волині.
«Завтра ви можете прийти до мене в кабінет і поспілкуватися», - сказав Погуляйко. Утім, атовці відповіли, що їм не потрібні запрошення до кабінетів.
Зрештою, Юрій Погуляйко вийшов провести Сергія Трофімова, який мав їхати до Києва, і пообіцяв повернутися на розмову.
Атовці ж зауважили, що такий початок спілкування їм не до вподоби і вирішили не чекати, поки Погуляйко повернеться.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 5
Цікавить одне, якщо більшості тих "прихожан" вручити повістку до лав ЗСУ - яка буде реакція? :)))
Раз зібралися ці "невдоволені друзі атошніку куйожнікі", то дружньою пішою ходою до Кійова, до президента - бо він призначив. Або у міськзраду питать як соплі витирати і навчитись працювати.
щось підказує, що піде скоріше від савченка
А по скільки заплатили цим підар*** Атовцям, щоб вони прийшли робити провокації?
Ой госпаді, як же заїб*** ці Атовці. Вони показують себе мол вони герої, царями...Просто мерзость.
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