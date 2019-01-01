На місці військового госпіталю в Луцьку хочуть зробити музей
Сьогодні, 17:45
Голова Волинської обласної ради Ірина Вахович повідомила, що на місці військового госпіталю в Луцьку планують облаштувати музей.
Про це йшлося у вівторок, 3 грудня, під час представлення нового голови ОДА.
Нагадаємо, 20 серпня, о 02:25 надійшло повідомлення, що горить будівля Луцького військового гарнізонного госпіталю. Пожежу гасили дві години – аж до 5 ранку. Нині тривають відновлювальні роботи.
За словами Ірини Вахович, військовий госпіталь просять передати у комунальну власність. У пам'ятці архітектури планують облаштувати музей.
"Це історична частина міста і там госпіталю точно не місце. Ми б знайшли інші заклади охорони здоров'я, зокрема, госпіталь ветеранів війни, де можна розмістити військовий шпиталь", - сказала посадовиця.
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Про це йшлося у вівторок, 3 грудня, під час представлення нового голови ОДА.
Нагадаємо, 20 серпня, о 02:25 надійшло повідомлення, що горить будівля Луцького військового гарнізонного госпіталю. Пожежу гасили дві години – аж до 5 ранку. Нині тривають відновлювальні роботи.
За словами Ірини Вахович, військовий госпіталь просять передати у комунальну власність. У пам'ятці архітектури планують облаштувати музей.
"Це історична частина міста і там госпіталю точно не місце. Ми б знайшли інші заклади охорони здоров'я, зокрема, госпіталь ветеранів війни, де можна розмістити військовий шпиталь", - сказала посадовиця.
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Коментарі 5
Палиця поклав око!
а потім музей перетвориться на торговий центр!
О, почалось
Торговий центр всім у Луцьку сниться
Торговий центр всім у Луцьку сниться
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