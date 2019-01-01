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Заборона поворотів та встановлення болардів: у Луцьку змінили схему дорожнього руху на декількох вулицях

Заборона поворотів та встановлення болардів: у Луцьку змінили схему дорожнього руху на декількох вулицях
У Луцьку внесли низку змін в схему організації дорожнього руху на декількох вулицях.

Про це йшлося у середу, 4 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.

Заступник директора департаменту ЖКГ Микола Осіюк розповів, що із проспекту Перемоги заборонять лівий поворот на вулицю 8 березня і Генерала Шухевича.

На Василя Мойсея буде острівець безпеки з бруківки біля меморіалу, а також заборонять зупинку біля ТСОУ.

На Даргомижського зроблять односторонній рух від міської ради до готелю «Світязь» з вулиці Богдана Хмельницького.

На перехресті вулиць Франка та Шевченка заборонять лівий поворот, аби уникнути аварій, пустивши транспорт на кільце.

На кільці Гордіюк, Соборності, Єршова, Відродження легалізують парковки біля Північного ринку, «АТБ» та «Глобуса».

На вулиці Заповітній праворуч встановлять знак «Зупинка заборонена».

На вулиці Карпенка-Карого влаштують бетонний буфер і зроблять постійний рух прямо.

На вулиці Градний Узвіз обмежать рух півкулями, аби могли рухатися пішоходи. Розміткою біля драмтеатру зроблять парковку. Окрім того, біля собору поставлять болард.

Рішення вступлять в дію з 1 липня 2020 року.

Довідково: Болард — це автоматичний пристрій, призначений для обмеження в'їзду транспортних засобів, або резервування місць для паркування.

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Теги: Луцьк, дороги, дорожні знаки, проблема
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