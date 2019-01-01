У Луцьку розірвали договір із перевізником, який відмовився вводити е-квиток





Про це йшлося у середу, 4 грудня, під час виконкому Луцькради.



Так, йдеться про перевізника «АТП 10701», що відмовився встановлювати валідатори та вводити е-квиток.



Нагадаємо, раніше директор підприємства Сергій Дьомін повідомив, що готовий впроваджувати АСОП, однак за однієї умови –



«АТП 10701» перевозило пасажирів автобусами на маршрутах №№ 3, 9, 18, 26а. На сьогодні уклали додаткові договори з іншими перевізниками, аби забезпечити перевезення за цими маршрутами.

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