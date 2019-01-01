На Львівщині вночі зафіксували землетрус





Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, передає кореспондент



"4 грудня, о 01:15 год., від чергового по сейсмостанції "Львів" надійшло повідомлення про те, що 3 грудня о 21 год. 25 хв. 48c. (по Грінвічу) або 23 год. 25 хв. 48c. (по Київському часу) у районі села Станіславчик Бродівського району між містом Радехів і містом Броди зафіксовано землетрус", - йдеться в повідомленні.



По даних обробки мережі сейсмічних станцій Відділу сейсмічності Карпатського регіону ІГФ НАН України:



Координати епіцентру: широта 50.24 гр., довгота 24.98 гр.

Час в епіцентрі 0=21 25 48.1 (по Грінвічу) або 0=23 25 48.1 (по Києву). Магнітуда по довжині запису МD=2.2, клас К=8.0

Глибина гіпоцентру 5,7+-1,7.



З населених пунктів інформація не поступала.



"За шкалою інтенсивності MSK-64 - Невідчутний землетрус – від 0-2 бали. (Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей; струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами)", - повідомили у департаменті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Львівщині зафіксували нічний землетрус між Бродами та Радеховом.Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, передає кореспондент УНН. "4 грудня, о 01:15 год., від чергового по сейсмостанції "Львів" надійшло повідомлення про те, що 3 грудня о 21 год. 25 хв. 48c. (по Грінвічу) або 23 год. 25 хв. 48c. (по Київському часу) у районі села Станіславчик Бродівського району між містом Радехів і містом Броди зафіксовано землетрус", - йдеться в повідомленні.По даних обробки мережі сейсмічних станцій Відділу сейсмічності Карпатського регіону ІГФ НАН України:Координати епіцентру: широта 50.24 гр., довгота 24.98 гр.Час в епіцентрі 0=21 25 48.1 (по Грінвічу) або 0=23 25 48.1 (по Києву). Магнітуда по довжині запису МD=2.2, клас К=8.0Глибина гіпоцентру 5,7+-1,7.З населених пунктів інформація не поступала."За шкалою інтенсивності MSK-64 - Невідчутний землетрус – від 0-2 бали. (Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей; струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами)", - повідомили у департаменті.

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