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У місті на Волині – автотроща: зіткнулися 3 автівки. ФОТО

У місті на Волині – автотроща: зіткнулися 3 автівки. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода за участю трьох авто трапилася у Нововолинську.

Аварія сталася сьогодні, 4 грудня, близько 13-ї години дня, - пише "Буг".

Автомобілі зіткнулися на перехресті доріг: траси Р-15, вулиць Винниченка і Княгині Ольги (поворот на 3-тю шахту).

За попередньою інформацією, яку вдалося отримати від свідків, автомобіль марки «Opel» рухався по трасі Р-15 у напрямку автостанції. Водій ВАЗу виїжджав на головну з бічної вулиці Княгині Ольги.

ВАЗ зіткнувся з Opel, завдавши удару в правий бік легковика. Після цього сталося лобове зіткнення Opel з Volkswagen.

Volkswagen з Opel зазнали значних пошкоджень. Найменше дісталося ВАЗу.

Потерпілих, за попередніми даними, немає. На місці працює поліція.

У місті на Волині – автотроща: зіткнулися 3 автівки. ФОТО
У місті на Волині – автотроща: зіткнулися 3 автівки. ФОТО
У місті на Волині – автотроща: зіткнулися 3 автівки. ФОТО
У місті на Волині – автотроща: зіткнулися 3 автівки. ФОТО
У місті на Волині – автотроща: зіткнулися 3 автівки. ФОТО
У місті на Волині – автотроща: зіткнулися 3 автівки. ФОТО
У місті на Волині – автотроща: зіткнулися 3 автівки. ФОТО
У місті на Волині – автотроща: зіткнулися 3 автівки. ФОТО
У місті на Волині – автотроща: зіткнулися 3 автівки. ФОТО
У місті на Волині – автотроща: зіткнулися 3 автівки. ФОТО
У місті на Волині – автотроща: зіткнулися 3 автівки. ФОТО


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Теги: Нововолинськ, аварія, 3 автомобілі
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