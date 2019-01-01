У місті на Волині – автотроща: зіткнулися 3 автівки. ФОТО





Аварія сталася сьогодні, 4 грудня, близько 13-ї години дня, - пише



Автомобілі зіткнулися на перехресті доріг: траси Р-15, вулиць Винниченка і Княгині Ольги (поворот на 3-тю шахту).



За попередньою інформацією, яку вдалося отримати від свідків, автомобіль марки «Opel» рухався по трасі Р-15 у напрямку автостанції. Водій ВАЗу виїжджав на головну з бічної вулиці Княгині Ольги.



ВАЗ зіткнувся з Opel, завдавши удару в правий бік легковика. Після цього сталося лобове зіткнення Opel з Volkswagen.



Volkswagen з Opel зазнали значних пошкоджень. Найменше дісталося ВАЗу.



Потерпілих, за попередніми даними, немає. На місці працює поліція.







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