У Луцьку активісти влаштують мирний пікет перед концертом Серьоги

У Луцьку активісти вирішили влаштувати пікет під стінами Волинського облмуздрамтеатру імені Тараса Шевченка перед концертом білоруського виконавця, що відбудеться 9 грудня.Організатор пікетуповідомив, що захід буде мирним і нестиме виключно інформативний характер, аби зупинити «заросійщення Волині».«Ми прийдемо із плакатами і гучномовцем, будемо закликати людей не ходити на концерти артистів, які співають російською. Перекривати входи не будемо. Хто хоче нехай іде, має право, а ні, то нехай здають квитки. Якщо такі артисти перестануть користуватися попитом, то їх не возитимуть до Луцька», – каже Богдан Жишко.Оголошення про організацію заходу активіст розмістив у Facebook-групі «Наш Луцьк», звідки адміністратор спільноти його видалив, однак Богдан Жишко зазначає, що декілька десятків людей вже проявили бажання долучитися до акції і готують плакати.