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У Луцьку активісти влаштують мирний пікет перед концертом Серьоги

У Луцьку активісти влаштують мирний пікет перед концертом Серьоги
У Луцьку активісти вирішили влаштувати пікет під стінами Волинського облмуздрамтеатру імені Тараса Шевченка перед концертом білоруського виконавця Сєрьоги, що відбудеться 9 грудня.

Організатор пікету Богдан Жишко повідомив Інформаційному агентству ВолиньPost, що захід буде мирним і нестиме виключно інформативний характер, аби зупинити «заросійщення Волині».

«Ми прийдемо із плакатами і гучномовцем, будемо закликати людей не ходити на концерти артистів, які співають російською. Перекривати входи не будемо. Хто хоче нехай іде, має право, а ні, то нехай здають квитки. Якщо такі артисти перестануть користуватися попитом, то їх не возитимуть до Луцька», – каже Богдан Жишко.

Оголошення про організацію заходу активіст розмістив у Facebook-групі «Наш Луцьк», звідки адміністратор спільноти його видалив, однак Богдан Жишко зазначає, що декілька десятків людей вже проявили бажання долучитися до акції і готують плакати.


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Теги: Сєрьога, Поліграф, концерт, Луцьк
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Коментарі 2
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кацапське лайно
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А чому мирний?, - давайте брати покажемо сусідам Білорусам хто ми є та на що ми здатні.
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