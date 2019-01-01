На Басейновій раді річок Західного Бугу та Сяну визначили причини обміління Світязю

На засіданні Басейнової ради річок Західного Бугу та Сяну визначили причини обміління Шацьких озер.Засідання відбулося 4 грудня, - йдеться на Facebook-сторінці Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну.Під час зустрічі члени басейнової ради обговорювали актуальні проблемні питання суббасейнів Західного Бугу та Сяну та пропонували шляхи їх вирішення.Члени ради обговорили проблему переформування берегів та захаращення русла Західного Бугу на прикордонній ділянці з Республікою Польща, прийняли рішення активно співпрацювати з органами місцевого самоврядування та водогосподарськими організаціями Республіки Польща з метою залучення міжнародної технічної допомоги.Присутні ознайомилися з новою системою моніторингу вод, яку запровадили у 2019 році. Також розглянули результати розробки таких важливих розділів Плану управління річковим басейном як виділення масивів поверхневих вод, аналіз антропогенних впливів на якісний та кількісний стан вод, створення реєстру зон, що охороняються. На основі цих даних було розроблено пропозиції для програми діагностичного моніторингу поверхневих вод на 2020 рік.Надактуальною проблемою, до якої прикута увага громадськості і ЗМІ, є обміління Шацьких озер. Сьогодні розглянули основні причини такої ситуації. Серед них - неефективна робота гідротехнічих споруд, вплив Хотиславського кар'єру, але найголовніше - зміни клімату, а саме зменшення кількості опадів.